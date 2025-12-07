ETV Bharat / state

मां की गोद में सो रहे 4 महीने के मासूम को उठा ले गया भेड़िया; दूसरे गांव में मिले शरीर के अंग, अब तक 11 की मौत

बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से दहशत, ड्रोन से निगरानी कर रही वन विभाग की टीम, DFO बोले- या तो पकड़ेंगे या मार देंगे.

परिवार के लोगों में मची चीख-पुकार. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 1:36 PM IST

बहराइच : मां की गोद में सो रहे 4 महीने के मासूम को आदमखोर भेड़िया उठा ले गया. मां चीखती-चिल्लाती रही. घटना शनिवार की रात 12 बजे की है. घटना की जानकारी वन विभाग की टीम गांव में पहुंची. ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है. अब तक भेड़ियों के हमले में कई बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है.

कैसरगंज तहसील के गोडहिया नंबर 3 मल्लाहनपुरवा गांव में संतोष परिवार समेत रहते हैं. शनिवार की रात को 12 बजे उनकी पत्नी किरन अपने 4 महीने के बच्चे सुभाष को दूध पिलाकर सुला रही थी. बच्चा मां की गोद में ही था. इस बीच दबे पांव एक भेड़िया घर में दाखिल हुआ. वह मासमू को जबड़े में दबाकर उठा लिया.

मां चीखती-चिल्लाती उसके पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक भेड़िया आंखों से ओझल हो चुका था. वह गन्ने के खेत में घुस गया. आवाज सुनकर गांव के लोग जुट गए. लाठी-डंडे लेकर वे भेड़िए की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया. बच्चे के शरीर के सिर समेत कुछ अवशेष गांव बाबुरी में मिले हैं.

घटना की जानकारी पर वन विभाग की टीम गांव में पहुंच गई. डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. पूरे इलाके में कांबिंग शुरू कर दी गई. ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. इस मामले में डीएफओ ने बताया कि या तो भेड़िए को पकड़ा जाएगा या उसे गोली मार दी जाएगी.

वहीं बीते 9 सितंबर से शुरू हुए भेड़िए के हमले में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें कई बच्चे शामिल हैं. बहराइच रेंज में 10 जबकि एक श्रावस्ती रेंज में मौत हुई है. लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

लगातार हो रहे हमले के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाके का दौरा किया था. उन्होंने भेड़ियों के रेस्क्यू करने की बात कही थी. न पकड़े जाने पर गोली मारने के आदेश दिए थे. इसके बाद वन विभाग की टीम के शूटरों को बुलाकर 4 भेड़ियों को मार गिराया गया था.

