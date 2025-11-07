ETV Bharat / state

लौटा आतंक: बहराइच में मासूम के अवशेष मिले, 5 दिन पहले उठा ले गया था भेड़िया

अब तक हो चुकी है 7 की मौत, वन विभाग की टीम लगातार खोजबीन में जुटी.

bahraich wolf attack innocent child remains found taken away 5 days ago update
भेड़िया अब तक 7 को बना चुका शिकार. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 8:14 AM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 8:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: जिले में फिर से भेड़िए का आतंक लौट आया है. पांच दिन पूर्व घर में खेल रही जिस मासूम को भेड़िया उठा ले गया था जिसका गुरुवार को अवशेष मिला है. वही इसकी सूचना पाते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंच गई. टीम ने अवशेष को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं अवशेष मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

जानकारी के मुताबिक कैसरगंज तहसील के फखरपुर ब्लॉक के गोरछहन पुरवा में रविवार की सुबह करीब पांच बजे घर से 1.5 वर्षीय मासूम शानवी को भेड़िया उठा ले गया था. बेटी को बचाने के लिए पिता राकेश समेत परिजन भेड़िए के पीछे दौड़े तो वह बच्ची को लेकर झाड़ियों में घुस गया. परिजनों ने काफी तलाशा लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला.

परिजन विनोद यादव के मुताबिक आज गांव से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में मासूम शानवी के सिर के अवशेष व फटे कपड़े मिले. इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग टीम को दी गई. टीम द्वारा मौके पर पहुंचते ही शरीर के टुकड़ों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

वन विभाग के रेंजर ओमकार यादव ने बताया कि मासूम बच्ची के टुकड़े मिले हैं. एसडीएम व पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी. सभी लोग मौके पर पहुंच गए हैं. खेत में मिले टुकड़ों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. ड्रोन से भेड़िए की तलाश की जा रही है. उसे टीम तलाश रही है.

9 सितंबर से शुरू हुआ था आतंक: बीती 9 सितंबर से कैसरगंज तहसील इलाका क्षेत्र के मंझारा तौकली के विभिन्न मजरो में लगातार भेड़िए ने हमला कर अब तक पांच मासूम समेत एक वृद्ध दंपत्ति को मौत के घाट उतार चुका है. वहीं, अब मासूम बच्ची को मार डाला. अब तक 7 लोगों की मौत भेड़िए के हमले से हो चुकी है. वहीं, करीब तीन दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं. इस ऑपरेशन में अब तक चार भेड़िया को भी गोली मारी गई है.



ये भी पढ़ेंः यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर बंपर ऑफर! रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर दो साल और मिलेगी 100% छूट

ये भी पढ़ेंः आगरा का पिकनिक स्पॉट बनेगा बुद्ध पार्क; मूर्तियां बताएंगी भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा, जानिए क्या-कैसी होंगी सुविधाएं

Last Updated : November 7, 2025 at 8:20 AM IST

TAGGED:

BAHRAICH WOLF
बहराइच भेड़िया
BAHRAICH NEWS
BAHRAICH WOLF NEWS TODAY
BAHRAICH WOLF ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.