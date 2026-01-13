ETV Bharat / state

बहराइच के पाठकपुरवा में वन लगाने का विरोध; ग्रामीणों ने कहा-बढ़ेगा वन्यजीव मानव संघर्ष

खैरीघाट थाना क्षेत्र के शिवपुर ब्लॉक के पाठकपुरवा के लोगों की शिकायतों पर डीएम ने दिया जांच का आदेश.

डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन.
डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 10:09 AM IST

|

Updated : January 13, 2026 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : खैरीघाट थाना क्षेत्र के शिवपुर ब्लॉक के पाठकपुरवा में वन विभाग जंगल विस्तार कराने के लिए पैमाइश कर चुका है. गांव में वनीकरण को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं और मानव-वन्यजीव संघर्ष समेत कई तरह समस्याओं की बात कह रहे हैं. इस बाबत ग्रामीण करणी सेना के प्रदेश मंत्री विवेक सिंह के नेतृत्व में सोमवार को डीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर प्रार्थना पत्र सौंपा. डीएम ने मामले की जांच का आदेश दिया है.

डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते पाठकपुरवा के ग्रामीण. (Video Credit : ETV Bharat)


करणी सेना के प्रदेश मंत्री विवेक सिंह का कहना है कि वन विभाग ने ग्राम सभा की भूमि पर वनीकरण की योजना बनाई है. वन अधिकारियों ने जिस भूमि का चिह्नीकरण किया है वह गांव से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है. गांव के करीब में जंगल लग जाने से जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाएगा. इससे गांववासियों व उनके बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा.

विवेक सिंह का आरोप है कि जमीन की नाप जोख या हदबरारी किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा नहीं कराई गई है. ऐसे में कई किसानों के खेत गैर कानूनी तरीके से वनीकरण के लिए चिह्नित कर लिए गए हैं. वन अधिकारी गूगलमैप के सहारे सर्वेक्षण कर रहे हैं. इसके अलावा बहराइच लखीमपुर बार्डर क्षेत्र भी नहीं निर्धारित किया गया है. ऐसे में किसानों की खेतिहर भूमि का काफी हिस्सा वन क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है. इसलिए वन विभाग के कार्य को अविलंब रोकवाया जाए. शिकायती पत्र मिलने के बाद डीएम अक्षय त्रिपाठी ने जांच के आदेश दिए हैं. डीएम ने जांच के बाद ही कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया है.

यह भी पढ़ें : ग्रामीणों ने शव रख किया बहराइच लखनऊ हाईवे जाम, जानिए आगे क्या हुआ

यह भी पढ़ें : किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

Last Updated : January 13, 2026 at 10:25 AM IST

TAGGED:

WILDLIFE HUMAN CONFLICT
PROTEST AGAINST FOREST DEPARTMENT
PROTEST IN BAHRAICH
AFFORESTATION IN BAHRAICH
WILDLIFE HUMAN CONFLICT IN BAHRAICH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.