बहराइच के पाठकपुरवा में वन लगाने का विरोध; ग्रामीणों ने कहा-बढ़ेगा वन्यजीव मानव संघर्ष
खैरीघाट थाना क्षेत्र के शिवपुर ब्लॉक के पाठकपुरवा के लोगों की शिकायतों पर डीएम ने दिया जांच का आदेश.
बहराइच : खैरीघाट थाना क्षेत्र के शिवपुर ब्लॉक के पाठकपुरवा में वन विभाग जंगल विस्तार कराने के लिए पैमाइश कर चुका है. गांव में वनीकरण को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं और मानव-वन्यजीव संघर्ष समेत कई तरह समस्याओं की बात कह रहे हैं. इस बाबत ग्रामीण करणी सेना के प्रदेश मंत्री विवेक सिंह के नेतृत्व में सोमवार को डीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर प्रार्थना पत्र सौंपा. डीएम ने मामले की जांच का आदेश दिया है.
करणी सेना के प्रदेश मंत्री विवेक सिंह का कहना है कि वन विभाग ने ग्राम सभा की भूमि पर वनीकरण की योजना बनाई है. वन अधिकारियों ने जिस भूमि का चिह्नीकरण किया है वह गांव से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है. गांव के करीब में जंगल लग जाने से जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाएगा. इससे गांववासियों व उनके बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा.
विवेक सिंह का आरोप है कि जमीन की नाप जोख या हदबरारी किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा नहीं कराई गई है. ऐसे में कई किसानों के खेत गैर कानूनी तरीके से वनीकरण के लिए चिह्नित कर लिए गए हैं. वन अधिकारी गूगलमैप के सहारे सर्वेक्षण कर रहे हैं. इसके अलावा बहराइच लखीमपुर बार्डर क्षेत्र भी नहीं निर्धारित किया गया है. ऐसे में किसानों की खेतिहर भूमि का काफी हिस्सा वन क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है. इसलिए वन विभाग के कार्य को अविलंब रोकवाया जाए. शिकायती पत्र मिलने के बाद डीएम अक्षय त्रिपाठी ने जांच के आदेश दिए हैं. डीएम ने जांच के बाद ही कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया है.
