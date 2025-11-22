ETV Bharat / state

एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले बहराइच के दो बीएलओ निलंबित, डीएम ने दी ऐसी चेतावनी

बहराइच : यूपी में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया चल रही है. इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर निर्वाचन अधिकारी कड़ा एक्शन ले रहे हैं. इसी कड़ी में बहराइच डीएम अक्षय त्रिपाठी ने दो बीएलओ को निलंबित कर दिया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-284 मटेरा अंतर्गत मतदेय स्थल 322-प्राथमिक विद्यालय मोहम्मद नगर (बढ़ईपुरवा) के कक्ष न.-1 के लिए तैनात बीएलओ प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय बढ़इनबाग शमा नफीस तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-282 बलहा (अ.जा.) अंतर्गत मतदेय स्थल संख्या 307 संयुक्त विद्यालय नौसर गुमटिहा पर तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक अनुराग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

बीएसए आशीष कुमार सिंह ने बताया कि एसडीएम व बीडीओ चित्तौरा द्वारा कई बार निर्देश तथा बीएसए, तहसीलदार व बीईओ चित्तौरा द्वारा फोन पर निर्देशित करने तथा 17 नवंबर को निरीक्षण किया गया. इस दौरान बीएलओ/प्रधानाध्यापिका शमा नफीस ने ड्यूटी प्राप्त नहीं की. इसके एवज में शमा नफीस ने मेडिकल अवकाश के लिए आवेदन कर दिया. इसके बाद निर्वाचन कार्य में उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण शमा नफीन के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है.

इसी प्रकार गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य की दैनिक समीक्षा के दौरान लेखपाल/सुपरवाइजर हरवंश प्रसाद की आख्या से ज्ञात हुआ कि मतदेय स्थल संख्या 307 संयुक्त विद्यालय नौसर गुमटिहा पर तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक अनुराग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा है. दूरभाष पर वार्ता करने पर संबन्धित द्वारा बीएलओ का कार्य करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया. जिस कारण विधानसभा बलहा का निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ है.