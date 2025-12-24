बहराइच में बाघ ने बच्ची समेत 3 लोगों पर किया हमला; बुजुर्ग की कट गई जीभ, गांव में पहुंची वन विभाग की टीम
सुबह खेत की ओर गईं थीं दो बच्चियां, शोर सुनकर पहुंचे बुजुर्ग पर भी बाघ ने किया हमला, गांव में दहशत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 3:25 PM IST
बहराइच : रूपईडीहा इलाके में बाघ ने 10 साल की बच्ची समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया. इससे वे घायल हो गए. हमले में घायल बुजुर्ग की हालत गंभीर है. उसकी जीभ कट गई. घटना बुधवार सुबह की है. वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर जांच-पड़ताल की. बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की तैयारी है.
रूपईडीहा थाना क्षेत्र के पचपकड़ी गांव की रहने वाली चचेरी बहनें प्रियंका (12साल) और संजना (10 साल) बुधवार की सुबह खेत की ओर गईं थीं. इस दौरान जंगल से निकल कर आए बाघ ने संजना पर हमला कर दिया. प्रियंका ने शोर मचाना शुरू किया तो ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े.
बुजुर्ग और युवक पर भी किया हमला : गांव के बुजुर्ग राधेमोहन (60) भी पहुंच गए. वह देख ही रहे थे कि बाध किधर गया, इसी बीच बाघ ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया. उनके चेहरे पर गंभीर चोट आई. इसके कुछ देर बाद ही मिहींपुरवा रंजीतबोझा निवासी अंकित वर्मा (20) भी घटना की जानकारी पर पचपकड़ी पहुंचा था. इस बीच दीवार के पीछे छिपे बाघ ने उस पर हमला कर दिया.
बुजुर्ग लखनऊ रेफर : घायलों को जिला अस्ताल में भर्ती कराया गया. सीएमएस एमएमएम त्रिपाठी ने बताया कि राधेमोहन की हालत गंभीर है. उनकी जुबान कट गई है. उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है. बाकी का इलाज चल रहा है. वहीं एक के बाद एक हुए तीन लोगों पर हमले से आसपास के गांवों में दहशत फैल गई.
वन कर्मियों ने ग्रामीणों को किया सचेत : घटना की जानकारी पर वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर जांच-पड़ताल की. टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की बात कही. डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया. ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. घायलों का इलाज चल रहा है.
