बहराइच में मुख्यमंत्री का सहप्रतिनिधि बता कर वसूली करने वाले तीन जालसाज गिरफ्तार

बहराइच : मुख्यमंत्री का सहप्रतिनिधि बताकर अधिकारियों को धमका कर काम कराने वाले और वसूली करने वाले तीन शातिरों को रिसिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी कई महीनों से अधिकारियों को फोन पर डरा धमका कर अवैध वसूली कर रहे थे. न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

एसपी सिटी अशोक सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि रिसिया थाना क्षेत्र के रहने वाला राहुल यादव उर्फ नन्हे निवासी डिहवा मुख्यमंत्री आवास, गोरखपुर मंदिर द्वारिका तिवारी का सह प्रतिनिधि राहुल महराज के नाम से विजिटिंग कार्ड बनाकर क्षेत्र में वसूली करता है. इस कार्य में उसके दो साथी नफीस खान निवासी हरबंशपुर जब्दी थाना हरदत नगर गिरंट श्रावस्ती व मुख्तार अहमद निवासी देवीपुरा रिसिया भी मदद करते हैं.

सूचना के आधार पर आरोपियों पर निगरानी बढ़ाई गई और फोन काॅल व लोकेशन के आधार पर साक्ष्य एकत्र किए. प्राथमिक जांच में लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में तीनों ने अपराध स्वीकार लिया. इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. एसपी सिटी अशोक सिंह के तीनों युवक अलग अलग फोन नंबरों से अधिकारियों को फोन करके ठगी का जाल बिछाते थे. इसके अलावा फर्जी विजिटिंग कार्ड व पहचान पत्र दिखाकर लोगों से ठगी करते थे.