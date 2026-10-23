प्रेम प्रसंग में हाई वोल्टेज ड्रामा; टॉवर पर चढ़ी किशोरी का मुंबई में बैठे प्रेमी से फोन पर हुआ निकाह
बहराइच मोतीपुर थाना क्षेत्र के गांव में कई घंटे चला ड्रामा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 2:33 PM IST
बहराइच : प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में देखने को मिला. गांव की एक किशोरी प्रेमी से निकाह करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इसके बाद मुंबई में बैठे उसके प्रेमी से फोन पर ही निकाह पढ़ाया गया. जिसके बाद किशोरी टावर से नीचे उतरी.
बताया गया कि शुक्रवार सुबह किशोरी अचानक गांव में लगे ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. ग्रामीणों ने चढ़ते देख शोर मचाया और नीचे उतरने को कहा, लेकिन किशोरी ने किसी की बात नहीं सुनी और टावर के ऊपरी हिस्से पर जाकर बैठ गई. इसके बाद ग्रामीणों ने किशोरी के परिजनों को सूचना दी. परिजन मौके पर पहुंचे और किशोरी से नीचे उतरने की बात कही, लेकिन किशोरी मुंबई में किसी प्रेमी युवक से निकाह करने जिद करने लगी.
किशोरी के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलने पर मोतीपुर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने लाउडस्पीकर और फोन से बातचीत के जरिए किशोरी को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. इसके बाद भी किशोरी राजी नहीं हुई. किशोरी का कहना था कि वह गांव के ही एक युवक से प्रेम करती है और उसी के साथ निकाह करना चाहती है. प्रेमी युवक वर्तमान में रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई में मजदूरी करता है. किशोरी का कहना था कि जब तक उसका निकाह युवक से तय नहीं होता, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगी.
घंटों चले इस ड्रामे और किशोरी की जान को खतरे में देख मोतीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मा गोंड ने युवक के पिता को मौके पर बुलाया. इसके बाद पुलिस, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई. मामले को बढ़ता देख युवक के परिजन निकाह के लिए राजी हो गए. इसके बाद मुंबई में मौजूद युवक से फोन पर बात कर परिजनों और मौलवी की मौजूदगी में फोन पर ही दोनों का निकाह पढ़ाया गया और निकाह की रस्में पूरी कराई गईं. निकाह होने के बाद किशोरी टावर उतरी.
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