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प्रेम प्रसंग में हाई वोल्टेज ड्रामा; टॉवर पर चढ़ी किशोरी का मुंबई में बैठे प्रेमी से फोन पर हुआ निकाह

मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

​बहराइच : प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में देखने को मिला. गांव की एक किशोरी प्रेमी से निकाह करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इसके बाद मुंबई में बैठे उसके प्रेमी से फोन पर ही निकाह पढ़ाया गया. जिसके बाद किशोरी टावर से नीचे उतरी.



बताया गया कि शुक्रवार सुबह किशोरी अचानक गांव में लगे ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. ग्रामीणों ने चढ़ते देख शोर मचाया और नीचे उतरने को कहा, लेकिन किशोरी ने किसी की बात नहीं सुनी और टावर के ऊपरी हिस्से पर जाकर बैठ गई. इसके बाद ग्रामीणों ने किशोरी के परिजनों को सूचना दी. परिजन मौके पर पहुंचे और किशोरी से नीचे उतरने की बात कही, लेकिन किशोरी मुंबई में किसी प्रेमी युवक से निकाह करने जिद करने लगी.