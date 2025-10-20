ETV Bharat / state

सनकी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट; घर में गड्ढा खोद कर किया दफन, 12 दिन बाद खुला राज

बहराइच : जरवल रोड थाना क्षेत्र के अहाता गांव के एक सनकी शख्स ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या का राज छुपाने के लिए आरोपी ने घर में ही गड्ढा खोद कर पत्नी का शव दफना दिया. 12 दिनों तक महिला का मायकेवालों से संपर्क नहीं हुआ तो खोज खबर ली. इसके बाद राज खुला तो सभी भौचक रह गए. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. साथ ही वारदात के बाद फरार हत्यारोपी पति की तलाश में पुलिस टीम जुट गई है.

एसपी सिटी ने रामानंद कुशवाहा ने बताया कि प्राथमिक जांच में पति द्वारा पत्नी की हत्या प्रेम प्रसंग के शक में किए जाने का मामला सामने आया है. हालांकि हत्यारोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की असली वजह सामने आएगी. महिला फूला देवी के परिजनों ने बताया है कि फूला देवी की शादी करीब 20 साल पहले जरवल रोड थाना क्षेत्र के अहाता निवासी हरिकिशन से हुई थी. हरिकिशन हरियाणा में मजदूरी करता है. बीते दिनों वह वापस लौटा था. इसी बीच किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अनबन हुई तो हरिकिशन ने फूला की हत्या कर दी और शव घर में छुपा दिया. इधर उधर उसने कहा कि पत्नी किसी के साथ भाग गई है.





एसपी सिटी ने बताया कि महिला के मायकेवालों ने शिकायती पत्र देकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जांच पड़ताल के लिए पुलिस टीम हरिकिशन के घर पहुंची तो माहौल अजीब लगा. घर में एक जगह मिट्टी खोदे जाने के शक पर करीब 5 फुट गड्ढा खुदवाया गया. गड्ढे से मिट्टी हटाते ही फूला का शव मिला. पड़ताल में पता चला है कि हत्या के बाद से हरिकिशन लापता है. उसका मोबाइल नंबर भी बंद है. पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया है.



