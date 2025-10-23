बहराइच में बहन के प्रेमी का कत्ल; युवती के भाई और मंगेतर ने शराब पीने के बहाने बुलाया, पत्थर से हमला कर मार डाला
मोबाइल और पत्थर को तालाब में फेंका, शुभम हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा, प्रेमिका समेत 4 गिरफ्तार.
बहराइच : युवती के भाई और मंगेतर ने मिलकर बहन के प्रेमी की हत्या कर दी. साजिश रचकर युवक को शराब पीने के बहाने बुलाया. इसके बाद पत्थर से हमला कर मार डाला. इसके बाद युवक का मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल पत्थर तालाब में फेंक दिया. वारदात सोमवार को हुई थी. पुलिस ने गुरुवार को इसका चौंकाने वाला खुलासा किया. प्रेमिका समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि वारदात के पीछे का कारण प्रेम प्रसंग था. रानीपुर इलाके के त्रिवेदीपुरवा गांव की रहने वाली मैना का प्रेम प्रसंग गांव के ही शुभम से चल रहा था. एक साल पहले युवती के परिवार के लोगों ने उसकी शादी उसकी भाभी के भाई उमेश से तय की गई थी.
युवक राजस्थान में नौकरी करता है. बाद में मैना के प्रेम प्रसंग की जानकारी होने पर युवक ने शादी से इंकार कर दिया था. इसके बावजूद उसकी बातचीत युवती से होती रहती थी. 20 तारीख उमेश गांव आया. फिर लड़की के भाई को फोन किया.
शुभम ने आरोपियों को चाचा के खेत में बुलाया था : एसपी सिटी ने बताया कि इसके बाद उमेश वर्मा अपने गांव के अजय कनौजिया को साथ लेकर निकला. इसके बाद रामपुरवा में शराब खरीदा. वीडियो कॉल करके शुभम को दिखाया. उसे शराब पीने के लिए रामपुरवा आने के लिए कहा. शुभम ने वहां जाने से मना कर दिया. इसके बाद शुभम ने कहा कि गांव के पास आ जाओ. चाचा के खेत में शराब पीएंगे.
झाड़ियों में छिपा था उमेश : इसके बाद शुभम, उमेश, अजय और अजय कनौजिया वहां पहुंचे. शुभम और उमेश वर्मा में पहले से लड़ाई-झगड़ा चल रहा था. इसलिए उमेश वर्मा सामने नहीं आया. वह छिपा रहा. इसके बाद शुभम, अजय और अजय कनौजिया शराब पीने लगते हैं. इसके बाद उमेश झाड़ी से बाहर निकला. वह शुभम के सिर पर पत्थर से वार कर देता है. शुभम थोड़ा विरोध करता है. इस बीच उमेश दूसरी बार पत्थर से हमला कर देता है.
वारदात के बाद आरोपियों ने मिटाए साक्ष्य : युवती के भाई अजय वर्मा ने शुभम का हाथ पकड़ रखा था. इसके बाद अजय कनौजिया ने पैर से शुभम का गला दबा दिया. इससे मौके पर ही शुभम की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी साक्ष्य मिटा देते हैं. पुलिस ने तालाब के पास से हत्या में इस्तेमाल पत्थर, टूटी मोबाइल आदि बरामद कर लिया है. इस घटना में पुलिस ने युवती को भी गिरफ्तार कर लिया है.
एसपी सिटी के अनुसार युवती मुख्य आरोपी नहीं है. मुख्य आरोपी उमेश वर्मा है., जिससे उसकी शादी तय हुई थी. युवती को पूरा घटनाक्रम मालूम था. घटना के समय भी उसने शुभम से बात की थी. उमेश से भी बात की थी. घटना के बाद वह कई बार उमेश से बात कर चुकी थी. एसपी सिटी ने बताया कि युवती की शादी न होने कारण उसके भाई अजय की भी शादी नहीं हो पा रही थी.
दीपावली के अगले दिन खेत में मिला था शव : रानीपुर थाना क्षेत्र के त्रिवेदीपुरवा सरवा के रहने वाले रवि प्रताप सिंह का बेटा शुभम दीपावली की शाम को फोन पर बात करते-करते कहीं चला गया गया था. पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी किसी से नोकझोंक हो रही थी. करीब 7:30 बजे उन्होंने बेटे को फोन मिलाया तो शुभम का फोन स्विच ऑफ मिला. सुबह घर से करीब डेढ़ सौ मीटर दूरी पर शुभम का शव खेत में पड़ा मिला. सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की फोर्स सहित सीओ व एसपी सिटी पहुंचे. मामले में परिजनों ने शव सड़क पर रखकर हंगामा किया था.
