बहराइच में रिश्वत लेने के आरोपी मटेरा थाना अध्यक्ष, उपनिरीक्षक व सिपाही निलंबित

देवीपाटन मंडल के आईजी अमित पाठक ने प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर लिया एक्शन. विभागीय जांच का आदेश दिया.

रिश्वत लेने के आरोपी मटेरा थाना अध्यक्ष सस्पेंड.
रिश्वत लेने के आरोपी मटेरा थाना अध्यक्ष सस्पेंड. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 1:25 PM IST

बहराइच : प्रेम प्रसंग और लिव इन रिलेशन के मामले में रिश्वत लेने के आरोपी मटेरा थाना अध्यक्ष, उपनिरीक्षक व सिपाही पर निलंबन की कार्रवाई की गई है. पीड़ित ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर से आईजी देवी पाटन मंडल अमित कुमार से शिकायत की थी. आईजी ने जांच कराई तो मामला सही निकला. इसके बाद पीड़ित को रिहा करने के साथ ही पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए.




एसपी रामनयन सिंह ने बताया कि रिसिया थाना क्षेत्र के सिक्खनपुरवा ग्राम के रहने वाले गजेंद्र सिंह कोलकाता में काम करता था. वहीं पर उसके संबंध पश्चिम बंगाल की एक युवती से हो गए. करीब तीन महीने पहले गजेंद्र युवती को साथ लेकर बहराइच आ गया और अपने रिश्तेदार धनौली गौरा निवासी मुनीजर सिंह के घर में रहने लगा. पश्चिम बंगाल से युवती के लापता होने पर परिजनों ने गजेंद्र पर अपहरण का केस दर्ज कराया था.

इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल पुलिस गजेंद्र और युवती की तलाश करते हुए बहराइच पहुंची थी. इसके बाद मटेरा थाने की पुलिस की मदद से मुनीजर, गजेंद्र और युवती को थाने लाया गया. जहां आवश्यक कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस युवती व गजेंद्र को लेकर चली गई, लेकिन मटेरा थाना प्रभारी सुरेंद्र बौद्ध, उपनिरीक्षक विशाल जायसवाल, आरक्षी अवधेश यादव ने छोड़ने के एवज में मुनीजर सिंह से एक लाख रुपये वसूल लिए. यह आपबीती मुनीजर सिंह ने देवीपाटन मंडल के आईजी अमित पाठक के हेल्पलाइन नंबर 8467919487 पर सुनाई थी.

एसपी के मुताबिक आईजी के निर्देश पर हुई जांच में प्रथमदृष्ट्या मटेरा थाने के पुलिसकर्मी दोषी पाए गए. इसके बाद थानाध्यक्ष सुरेंद्र बौद्ध, उप निरीक्षक विशाल जायसवाल व आरक्षी अवधेश यादव को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. एसपी ने कहा है कि रिश्वत जैसी गंभीर शिकायतों पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

