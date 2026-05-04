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बहराइच में चल रहा था सेक्स रैकेट व जुए का अड्डा, पुलिस ने 2 महिलाओं समेत छह लोगों को किया गिरफ्तार

नगर कोतवाली के वजीरबाग मछली मंडी इलाके में संचालित अवैध गतिविधियों पर स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद हुआ एक्शन.

सेक्स रैकेट व जुए का अड्डा पकड़ा गया.
सेक्स रैकेट व जुए का अड्डा पकड़ा गया. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 12:48 PM IST

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बहराइच : नगर कोतवाली क्षेत्र के वजीरबाग मछली मंडी इलाके में अवैध गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस एक्शन लिया. पुलिस ने छापा मार कर एक रिहायशी मकान में चल रहे देह व्यापार और जुए के अड्डे से संचालक और दो महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

मामला नगर कोतवाली से महज एक किलोमीटर दूर स्थित मछली मंडी इलाके का है. क्षेत्रीय निवासियों को आरोप है कि यहां एक घर में काफी दिनों से जिस्मफरोशी और जुए का कारोबार फल-फूल रहा था. लोगों का आरोप है कि इस मकान में आए दिन अनजान लड़कियों और संदिग्ध पुरुषों का जमावड़ा लगा रहता था. जिस पर पुलिस कोई खास एक्शन नहीं ले रही थी. बीते रविवार को गुस्साए स्थानीय लोगों ने खुद ही घर की घेराबंदी कर दी. इसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इसकी सूचना मिलते ही सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला.


​​मोहल्लावासियों का कहना था कि इस इलाके का माहौल काफी समय से खराब किया जा रहा था. अलग-अलग शहरों से लड़कियां यहां बुलाई जाती हैं और दिन-रात जुए की महफिल सजती है. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके से देह व्यापार और जुए के अड्डा संचालक और दो महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया. सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलने पर घर में जाकर दो महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है. जांच पड़ताल की जा रही है. इस मामले में जो भी दोषी होगा सख्त कार्यवाही की जाएगी.

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