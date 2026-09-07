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बहराइच: नेपाल सीमा पर पुलिस और SSB का एक्शन, 35 लाख की स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

सीमा पार तक फैला है नेटवर्क: पुलिस और खुफिया एजेंसियां कर रही हैं अंतरराज्यीय कनेक्शन की जांच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

पकड़ा गया मादक पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाली स्मैक है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 35 लाख रुपये आंकी गई है. महिला के पास से 116 ग्राम स्मैक के साथ-साथ भारी मात्रा में भारतीय व नेपाली रुपये और एक स्मार्टफोन भी बरामद हुआ है.

बहराइच: भारत-नेपाल सीमा से सटे बहराइच के तराई इलाके में पुलिस और SSB ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत रुपईडीहा क्षेत्र से एक महिला तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

दशहरा बाग इलाके से घेराबंदी कर पकड़ा: एसपी ग्रामीण ने बताया कि 6 सितंबर की देर रात रुपईडीहा थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार मिश्रा की अगुवाई में पुलिस और एसएसबी की टीम गश्त पर थी. टीम जब दशहरा बाग क्षेत्र में जांच कर रही थी, तभी एक महिला संदिग्ध हालत में घूमती हुई नजर आई. सुरक्षा बलों को देखते ही उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे चारों तरफ से घेरकर हिरासत में ले लिया. महिला की तलाशी लेने पर उसके पास से नशीला पदार्थ और नकदी बरामद हुई, जिसके बाद उसे थाने लाया गया.

खुफिया एजेंसियां कर रही हैं जांच: पूछताछ में महिला की पहचान शकीला बीबी (पत्नी मोहम्मद इस्लाम) निवासी दशहरा बाग, नई बस्ती, थाना रुपईडीहा के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक उसके पास से 116 ग्राम स्मैक के अलावा 21,029 भारतीय रुपये और 23,800 नेपाली रुपये मिले हैं. इस मामले में महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और स्मैक का मिलना यह साफ करता है कि आरोपी महिला लंबे समय से इस काले कारोबार में लगी थी.

दशहरा बाग इलाके में घेराबंदी कर पकड़ी गई महिला, पास से मिली भारतीय और नेपाली करेंसी. (Photo Credit: ETV Bharat)

नेपाल सीमा पर नशा तस्करी का पर्दाफाश: महिला तस्कर के पास से नेपाली करेंसी का मिलना इस बात का सीधा सबूत है कि नशा तस्करी का यह जाल सीमा पार नेपाल तक फैला हुआ है. इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं. अब जांच एजेंसियां महिला के मोबाइल डाटा, उसके संपर्कों और सप्लायरों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों को भी बेनकाब कर गिरफ्तार किया जाएगा.

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