अमेरिकी नागरिक की अवैध एंट्री का मामला, नेपाल बॉर्डर से 'वारिस पंजाब दे' का सदस्य जोगा सिंह गिरफ्तार
भारत-नेपाल सीमा पर अमेरिकी नागरिक को अवैध प्रवेश कराने के मामले में 'वारिस पंजाब दे' के सदस्य जोगा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 10:04 PM IST
बहराइच: जिले के भारत नेपाल सीमा से एस एस बी व रुपईडीहा की संयुक्त टीम ने दो दिन पूर्व फर्जी आधार व बिना वैध दस्तावेज के नेपाल से भारत में प्रवेश करते समय वारिस पंजाब दे के सदस्य विक्रमजीत सिंह व अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह को फर्जी आधार कार्ड व बिना वैध दस्तावेज के स्थानीय तीन लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.
पूछताछ के दौरान पता कि 'वारिस पंजाब दे' संगठन के सक्रिय सदस्य जोगा सिंह (पुत्र अर्जन सिंह, निवासी आयशर एजेंसी नंदपुर सोनवाल, लुधियाना जो कि इस समय मोनापर जब्ती हेमेपाशा हरगोविंदराय, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत में रह रहा है) का नाम सामने आया.
अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह पकड़ा गया: उसने संगठन के अन्य सदस्यों तथा सीमावर्ती स्थानीय लोगों की मदद से अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह को बिना वीजा भारत में प्रवेश करने में मदद की थी. इसके बाद रूपईडीहा पुलिस ने जोगा सिंह को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया.
बहराइच में पुलिस और SSB की कार्रवाई: अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि जोगा सिंह मूलतः नंदपुर सोनवाल, लुधियाना, पंजाब का रहने वाला है तथा वर्तमान में हेमेपाशा हरगोविंदराय थाना पूरनपुर पीलीभीत के एक गुरुद्वारा में रहता है. पूछताछ में उसने बताया कि वो वारिस पंजाब दे संगठन का एक सक्रिय सदस्य है. वर्ष 2023 में वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके अन्य साथी अजनाला कांड के बाद जब फरार हुए थे तो जोगा सिंह ने अमृतपाल सिंह को पूरनपुर में शरण दी थी. इस संबंध में जोगा सिंह के विरुद्ध पंजाब के थाना मेहतियाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें पूर्व में जोगा सिंह को गिरफ्तार किया गया था.
कानूनी कार्रवाई और न्यायालय में पेशी: जोगा सिंह ने एक वर्ष पूर्व वारिस पंजाब दे संगठन के सदस्य विक्रमजीत को नेपाल भेजने में सहायता प्रदान की थी. आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा गया है.
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