बहराइच में खड़े डंपर से टकराई रोडवेज बस; 4 को आई गंभीर चोटें, महिला परिचालक की हालत नाजुक

बहराइच में खड़े डंपर से टकराई रोडवेज बस; 4 को आई गंभीर चोटें, महिला परिचालक की हालत नाजुक
कोतवाली देहात इलाके में टेडवा बसंतापुर के पास हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 11:38 AM IST
बहराइच : कोतवाली देहात इलाके में रविवार तड़के टेडवा बसंतापुर के पास सड़क किनारे खड़े डंपर में रोडवेज बस टकराने से बड़ा हादसा हो गया. दुर्घटना में चार मुसाफिरों को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं महिला बस परिचालक की हालत नाजुक बताई जा रही है. घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
बताया जा रहा कि कानपुर से बहराइच आ रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर कोतवाली देहात इलाके के टेडवा बसंतापुर के पास सड़क किनारे गिट्टी लदे खड़े डंपर में घुस गई थी. भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए. दुर्घटना के बाद चीख पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने किसी तरह लोगों को बस से निकाला और पुलिस को सूचना दी. राहगीरों की मदद से घायलों को मेडिकल काॅलेज पहुंचाया गया है.
बस में सफर कर रहे बाबू लाल प्रजापति ने बताया कि बस चालक को झपकी आ गई थी. जिससे यह हादसा हुआ. बस में करीब 25 लोग सवार थे. दुर्घटना में महिला परिचालक मुमताज (44) निवासी ईदगाह कॉलोनी पीलीभीत, संदीप यादव (19) पुत्र बच्चा यादव कुट्टी बाजार तिलकपुरवा, बाबू लाल प्रजापति (30) पुत्र मंगल निवासी रत्तापुर, तिलकराम (18) पुत्र जोखू तिलकपुरवा थाना रानीपुर को गंभीर चोटें आई हैं.
मेडिकल कॉलेज के ईएमओ डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि सभी घायलों को इलाज कर भर्ती कर लिया गया है. महिला परिचालक की हालत गंभीर बनी हुई है. कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं. जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है.
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