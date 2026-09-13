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बहराइच में खड़े डंपर से टकराई रोडवेज बस; 4 को आई गंभीर चोटें, महिला परिचालक की हालत नाजुक

बहराइच में खड़े डंपर से घुसी रोडवेज बस. ( Photo Credit : ETV Bharat )