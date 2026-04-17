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बहराइच: ऑटो की टक्कर से बाइक में लगी आग, शादी का कार्ड बांटने जा रहे युवक की जलकर मौत

ऑटो की टक्कर के बाद धू-धू कर जली बाइक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में एक तेज रफ्तार ऑटो की ठोकर से बाइक में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया. मोतीपुर थानाध्यक्ष आनंद चौरसिया ने बताया, घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शादी का कार्ड बांटने निकला था राजेश: बाइक सवार की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के सोमई गौढी ग्राम निवासी 35 वर्षीय राजेश के रूप में हुई. वह अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी का निमंत्रण देने के लिए खुशी-खुशी अपनी बाइक से निकला था. जैसे ही वह नानपारा-लखीमपुर मार्ग पर कुड़वा के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार सीएनजी ऑटो ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक की पेट्रोल टंकी में स्पार्क के कारण अचानक आग लग गई. सीएनजी ऑटो को कब्जे में लिया. (Photo Credit: ETV Bharat)