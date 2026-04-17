बहराइच: ऑटो की टक्कर से बाइक में लगी आग, शादी का कार्ड बांटने जा रहे युवक की जलकर मौत
ऑटो की टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई. शादी का निमंत्रण देने जा रहे 35 वर्षीय राजेश की जलकर मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 9:17 PM IST
बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में एक तेज रफ्तार ऑटो की ठोकर से बाइक में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया. मोतीपुर थानाध्यक्ष आनंद चौरसिया ने बताया, घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
शादी का कार्ड बांटने निकला था राजेश: बाइक सवार की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के सोमई गौढी ग्राम निवासी 35 वर्षीय राजेश के रूप में हुई. वह अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी का निमंत्रण देने के लिए खुशी-खुशी अपनी बाइक से निकला था. जैसे ही वह नानपारा-लखीमपुर मार्ग पर कुड़वा के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार सीएनजी ऑटो ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक की पेट्रोल टंकी में स्पार्क के कारण अचानक आग लग गई.
आग का गोला बनी बाइक: टक्कर लगते ही बाइक आग का गोला बन गई और उस पर सवार राजेश आग की लपटों के बीच बुरी तरह फंसकर झुलस गया. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए किसी तरह आग पर काबू पाया और राजेश को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अत्यधिक झुलस जाने के कारण डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और दुर्घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
नानपारा-लखीमपुर मार्ग पर हुआ एक्सीडेंट: मोतीपुर थानाध्यक्ष आनंद चौरसिया ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर दुर्घटना करने वाले वाहन को कब्जे में ले लिया है. परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी. फिलहाल, इस घटना के बाद से ही सोमई गौढी गांव में शोक का माहौल बना हुआ है.
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