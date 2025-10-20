ETV Bharat / state

वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 2 उपनिरीक्षकों की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर

बहराइच : कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर बौंडी थाना क्षेत्र के विलासपुर हाथीचक गांव में युवक को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गंभीर हमला हो गया. हमले में दो उपनिरीक्षकों को गंभीर चोटें आई हैं. जिनका स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज करने के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है. इस मामले में पुलिस की ओर से तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. वहीं एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बौंडी थाना अध्यक्ष टीएन मौर्य के मुताबिक क्षेत्र के विलासपुर हाथीचक गांव के रहने वाले राजू पर न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. जिस पर थाने में तैनात उपनिरीक्षक अनुभव साहू व रोहित कुमार गांव गए थे. दोनों पुलिसकर्मी राजू के घर के बाहर भाई जितेंद्र व पिता खजान से पूछताछ कर रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए राजू ने उपनिरीक्षक अनुभव पर हमला कर दिया. बचने के प्रयास से उन्होंने हाथ आगे किया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. हमले में उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. हमले में उपनिरीक्षक रोहित को भी गंभीर चोटें लगी हैं. ग्रामीणों ने किसी तरह आरोपियों को खदेड़ा और थाने पर सूचना दी. इसके बाद दोनों घायल उप निरीक्षकों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया. जहां पर हालत गंभीर देख दोनों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है.

बौंडी थाना अध्यक्ष टीएन मौर्य ने बताया कि आरोपी राजू उसके भाई जितेंद्र व पिता खजान पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है. राजू के खिलाफ मारपीट व बलवा का मुकदमा पहले से ही दर्ज है. इसी मामले में गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट जारी हुआ था. मौके से जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है.