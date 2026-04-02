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बहराइच में खाकी शर्मसार; ट्रक चालक से अवैध वसूली का वीडियो आया सामने, SP के आदेश पर FIR दर्ज

एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया, चौकी इंचार्ज शैलेन्द्र कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है. रुपये लेने वाले वर्दी धारी की पहचान की जा रही है.

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बहराइच में करप्शन का वीडियो आया सामने. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 3:23 PM IST

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बहराइच: जनपद बहराइच के देहात कोतवाली इलाके में स्थित टिकोरा मोड़ पर एक ट्रक चालक से अवैध वसूली का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक वर्दीधारी को ट्रक चालक से धन वसूली करते देखा जा सकता है. इस वाकये का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

टिकोरा मोड़ पुलिस चौकी के पास हुई इस घटना ने पुलिस महकमे की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ट्रक चालक से अवैध वसूली का वीडियो. (Video Credit: ETV Bharat)

अज्ञात वर्दीधारी के खिलाफ FIR दर्ज: वीडियो के सामने आते ही एसपी के निर्देश पर चौकी इंचार्ज शैलेंद्र कुमार ने अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ लिखित तहरीर दी है. पुलिस प्रशासन ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) के तहत मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई है. वर्तमान में वीडियो के आधार पर रुपये लेने वाले उस वर्दीधारी की पहचान करने की जा रही है.

भ्रष्टाचार पर एसपी की जीरो टॉलरेंस नीति: पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने जांच अधिकारियों को साक्ष्य संकलन कर संबंधित दोषी के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. एसपी का कहना है कि वर्दी की आड़ में अवैध वसूली करने वालों पर कानून का शिकंजा कसना बेहद जरूरी है. इस कार्रवाई से जिले के अन्य पुलिसकर्मियों को भी अनुशासन में रहने का कड़ा संदेश दिया गया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो में दिखा करप्शन: यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब टिकोरा मोड़ के पास वसूली की लाइव रिकॉर्डिंग किसी राहगीर ने कर ली. वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह ट्रक ड्राइवरों को रोककर उनसे अवैध रूप से पैसों की मांग की जा रही थी. जैसे ही यह वीडियो उच्चाधिकारियों तक पहुंचा, महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल एफआईआर के आदेश हुए. फिलहाल पुलिस टीम तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है.

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