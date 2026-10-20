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बहराइच पुलिस और SOG का एक्शन: दो अलग-अलग मुठभेड़ों में 70 से अधिक मुकदमों के वांछित दो शातिर बदमाश गिरफ्तार

बौण्डी और नानपारा थाना क्षेत्र में हुईं मुठभेड़: बदमाशों की फायरिंग के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और एसओजी टीम ने एक्शन लिया है. सत्तर से अधिक दर्ज मुकदमों में वांछित चल रहे अंतरजनपदीय गिरोह के दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने जिले के बौण्डी और कोतवाली नानपारा थाना क्षेत्रों में दो अलग-अलग मुठभेड़ों को अंजाम दिया.

इन दोनों मुठभेड़ों में लखीमपुर खीरी के दो दुर्दांत हिस्ट्रीशीटर बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें तुरंत पुलिस हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जानकारी देते एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat) बौण्डी इलाके में हुई पहली मुठभेड़ और जाबिर की गिरफ्तारी: बीती 19 अक्टूबर की सुबह स्वाट टीम और खैरीघाट पुलिस की संयुक्त टीम की नानपारा-खैरीघाट रोड पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें चार अभियुक्त पकड़े गए थे और दो बदमाश फरार हो गए थे. फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी बौण्डी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वे सिल्वर रंग की सेंट्रो कार से चोरी का माल बेचने जा रहे हैं. पुलिस ने जब बिलासपुर मोड़ तिराहे पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को रोकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी गोलीबारी में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसकी पहचान लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाने के शातिर हिस्ट्रीशीटर जाबिर उर्फ जाकिर के रूप में हुई. बरामदगी और फखरपुर सीएचसी में इलाज: घायल बदमाश जाबिर के पास से पुलिस ने एक 315 बोर का तमंचा, कारतूस, साढ़े छह हजार रुपये नकद और बड़ी मात्रा में सफेद धातु के आभूषण बरामद किए हैं. जाबिर मूल रूप से लखीमपुर खीरी के तुर्क बलिया गांव का रहने वाला है और उस पर विभिन्न जनपदों में 50 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने घायल अवस्था में उसे तुरंत उपचार के लिए फखरपुर सीएचसी भेज दिया, जहां उसका इलाज जारी है. इस पहली मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर कार से भागा हुआ उसका दूसरा साथी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था. फखरपुर सीएचसी में घायलों का इलाज जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)