कैब लुटेरों की गजब प्लानिंग, पहले बुकिंग-रास्ते में लूटपाट; फिर ऐसे कमाते थे पैसा

बहराइच पुलिस के हत्थे चढ़े चार आरोपी, पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे.

bahraich police arrested 4 criminals committed robbery after booking cab
बहराइच पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 9:41 AM IST

बहराइच: जिले की पुलिस के हत्थे एक कैब लुटेरा गैंग चढ़ा है. इस गैंग के चार सदस्यों ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं. पुलिस को इन आरोपियों ने बताया है कि वे कैब लूटने के लिए खास तरह की प्लानिंग करते थे. पहले वे कैब को बुक कराते थे, इसके बाद रास्ते में उसे लूट लेते थे. इसके बाद फर्जी नंबर प्लेट और कागज की मदद से वाहन को बेच देते थे. पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

कब लूटी थी कैब: जानकारी के मुताबिक बीती 30 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ से कैब बुक कराकर चालक से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले चार शातिर अपराधियों को पुलिस व स्वाट टीम ने धर दबोचा है. इस मामले में एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि खरकटनपुरवा बड़ागांव प्रवेश कुमार ने कार लूट की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी.

चालक को बंधक बना लिया था: एसपी सिटी ने बताया कि बीती 31 तारीख को प्रवेश ने बताया कि राजधानी लखनऊ के अवध बस स्टैंड से कैब बुक कराकर रास्ते में उसे बंधक बना लिया गया. इसके बाद उसकी कार लूट ली गई. पुलिस की जांच के बाद पता चला कि कार को पयागपुर होते हुए कहीं ले जाने का प्रयास हो रहा है. इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर गैंग के चार सदस्यों को धर दबोचा.


एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहले वह बकायदा कैब बुक कराते थे. इसके बाद रास्ते में चालक को बंधकर बनाकर कैब लूट लेते थे. ऐसे सभी वाहनों को लूटने के बाद उसकी नंबर प्लेट बदल देते थे और सस्ते दामों पर फर्जी कागजात तैयार कर बेच देते थे. इसमें जो भी पैसा मिलता था वह आपस में बांट लेते थे.


एसपी सिटी ने बताया कि रंजीत कुमार श्रावस्ती का रहने वाला है. उस पर राजधानी समेत विभिन्न जनपदों में 29 मुकदमे दर्ज हैं. वहीं पकड़े गए उसके तीन अन्य साथी रमा रमन, दिलीप कुमार व लव कुश मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. इनके पास से बंधक बनाकर लूटी गई कार व तीन नंबर प्लेट बरामद की गई है.


