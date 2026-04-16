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बहराइच में पेट्रोल-डीजल का संकट: गेहूं की थ्रेसिंग के दाम दोगुने हुए, बसों के पहिये थमे और किसानों में हाहाकार

बहराइच में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी से हाहाकार मच गया है. डीएसओ नरेंद्र तिवारी ने बताया, एक से दो दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे.

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खेती और सहालग पर डीजल की मार: बहराइच में सूखे पेट्रोल पंप, किसान और बाराती परेशान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 3:43 PM IST

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बहराइच: बहराइच जिले में किसानी और सहालग (शादियों का सीज़न) के व्यस्त सीजन के बीच पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल का अकाल पड़ गया है. गिने-चुने पंपों पर उपलब्ध तेल पाने के लिए किसानों और वाहन स्वामियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

शहर ही नहीं बल्कि समूचे जिले में यही स्थिति उत्पन्न होने से आम लोगों और किसानों में हाहाकार मच गया है. हाल ही में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है.

ईंधन संकट से थमीं प्राइवेट बसें: बहराइच में 25 फीसदी कम हुआ बसों का संचालन (Video Credit: ETV Bharat)

खेती और थ्रेसिंग पर बुरा असर: नगर के अधिकांश पेट्रोल पंपों के स्टोर टैंक ड्राई हो गए हैं, जिससे गेहूं की कटाई और थ्रेसिंग का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है. डीजल की कमी के कारण थ्रेसिंग का रेट प्रति घंटे 1200 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये तक पहुंच गया है. ग्रामीण अंचलों में डीजल न मिलने की वजह से थ्रेसिंग मशीनें और ट्रैक्टर बीच खेत में खड़े हो गए हैं. मौसम के बदलते मिजाज और बरसात की आशंका ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है क्योंकि फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है.

शादियों के सीजन में बढ़ा संकट: इस बीच सहालग का सीजन शुरू होने से तिलक और विवाह के आयोजनों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. बारात ले जाने वाले वाहनों को डीजल और पेट्रोल मुहैया न होने से परिवार और आयोजक बेहद परेशान हैं. डीजल की किल्लत का सीधा असर प्राइवेट बसों के संचालन पर भी पड़ने लगा है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. महज तीन दिनों के भीतर बसों के परिचालन में करीब 25 फीसदी तक की भारी कमी दर्ज की गई है.

25 फीसदी कम हुआ बसों का संचालन: यही स्थिति रही तो भिनगा, जमुनहा, नानपारा और मिहीपुरवा जैसे इलाकों के बाशिंदों की आवाजाही पूरी तरह रुक जाएगी. बसों की कमी का फायदा उठाकर ई-रिक्शा चालक यात्रियों से सामान्य किराए से पांच से छह गुना अधिक वसूली कर रहे हैं. इक्का-दुक्का पंपों पर जैसे ही तेल का टैंकर पहुंचता है, लोग हाथों में गैलन लेकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हैं. वाहन स्वामी घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं, जिससे जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है.

एक दो दिन में हालात होंगे सामान्य: इस मामले पर जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने कहा है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों में आपूर्ति बाधित होने की वजह से यह अस्थायी परेशानी खड़ी हुई है. प्रशासन का दावा है कि अगले एक से दो दिनों के भीतर जिले में ईंधन की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी. हालांकि, फिलहाल जमीनी स्तर पर किसान और आम जनता तेल की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं.

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