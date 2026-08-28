ETV Bharat / state

बहराइच में ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ; 31 अगस्त से नेपालगंज रोड तक दौड़ने लगेंगी ठप रेलगाड़ियां

बहराइच से नेपालगंज रोड रेलखंड पर अमान परिवर्तन के चलते करीब ढाई साल से रेल सेवाएं ठप थीं.

बहराइच में ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ
बहराइच में ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : भारत-नेपाल सीमा से सटे तराई अंचल के निवासियों और दैनिक यात्रियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. बहराइच से नेपालगंज रोड रेलखंड पर 31 अगस्त से नियमित ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू होने जा रहा है. करीब ढाई वर्षों से ठप पड़े इस रूट पर ट्रेन सेवा बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में भारी उत्साह है.

बहराइच में 31 से दौड़ने लगेंगी ठप ट्रेनें (Video Credit : ETV Bharat)



केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा सांसद डॉ. आनंद गोंड को आधिकारिक पत्र भेजकर इस बहुप्रतीक्षित रेल सेवा के विस्तार की पुष्टि की है. रेल मंत्री के पत्र के अनुसार इस रेलखंड पर प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण ट्रेनों का विस्तार नेपालगंज रोड तक किया जाएगा. अब नेपालगंज रोड तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलने से आम जनता, व्यापारियों, छात्रों और मरीजों को सस्ता, सुगम व सुरक्षित परिवहन विकल्प मिलेगा.


बता दें, वाराणसी–बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस, वाराणसी–गोरखपुर एक्सप्रेस, गोंडा–बहराइच डेमू (DEMU) पैसेंजर ट्रेनें अमान परिवर्तन के चलते करीब ढाई साल से ठप थीं. अब रेलवे ने आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत इसे ब्रॉडगेज (बड़ी लाइन) में बदल दिया गया है.

नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन भारत-नेपाल बॉर्डर के बेहद करीब स्थित है. इस रूट पर ट्रेनों के संचालन से भारत और नेपाल के बीच सीमा पार व्यापार को नई गति मिलेगी. इसके अलावा, वाराणसी और गोरखपुर जैसे बड़े धार्मिक व पर्यटन केंद्रों से सीधा जुड़ाव होने से क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा. रेल मंत्री द्वारा 31 अगस्त से संचालन की हरी झंडी दिए जाने के बाद क्षेत्रीय जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है.

यह भी पढ़ें : Train Facilities :रेलवे ने दीपावली के लिए कई ट्रेनों के रूट बदले, जानिए किसे मिलेगी राहत और कौन झेलेगा आफत

यह भी पढ़ें : लखनऊ मेट्रो : दीपावली के दिन सिर्फ शाम 7 बजे तक मिलेंगी सेवाएं, पतंगबाजी न करने की अपील

TAGGED:

TRAIN FACILITIES
RAIL SERVICE EXPANSION IN BAHRAICH
RAIL SERVICE EXPANSION
बहराइच में रेल सेवाएं
TRAIN FACILITIES IN BAHRAICH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.