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बहराइच में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का एलान, दरगाह के एएसआई सर्वे के लिए पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र

उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बहराइच की ऐतिहासिक दरगाह में ASI सर्वे कराने की मांग उठाई है.

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बहराइच दरगाह में ASI सर्वे की मांग पर अड़े मंत्री अनिल राजभर: बोले- 'विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन नहीं होगा' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 5:43 PM IST

4 Min Read
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बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने एक बार फिर स्थानीय ऐतिहासिक दरगाह में ASI सर्वे कराने की मांग उठाई है. उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बात करने की बात भी कही है. मंत्री ने मंच से कहा कि देश की पावन माटी पर किसी भी विदेशी आक्रांता का महिमामंडन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कैबिनेट मंत्री के इस बयान के बाद जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में माहौल एक बार फिर गरमा गया है.

बहराइच में विपक्ष पर बरसे अनिल राजभर, सुहेलदेव की उपेक्षा का लगाया आरोप. (Video Credit: ETV Bharat)

हर घर भगवा अभियान में पहुंचे मंत्री: शहर के चित्तौरा स्थित महाराजा सुहेलदेव भव्य स्मारक स्थल पहुंचे सूबे के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर आज 'हर घर भगवा अभियान' के विशेष कार्यक्रम में शामिल होने बहराइच आए थे. इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आज वे 'हर घर भगवा अभियान, कमल निशान' कार्यक्रम को धार देने आए हैं. इस महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पूर्वांचल के अति पिछड़े समाज के सभी जिम्मेदार नेताओं को बहराइच आमंत्रित किया गया था. स्मारक परिसर में हुई इस बैठक के दौरान आगामी चुनावों और सामाजिक एकजुटता को लेकर नेताओं के बीच बहुत विस्तार से सार्थक चर्चा हुई.

स्मारक के विकास का 30 फीसदी काम बाकी: मंत्री ने कहा कि यह भव्य स्मारक इसीलिए बनाया गया है ताकि समय-समय पर राष्ट्रभक्त लोगों का यहाँ आना-जाना लगातार बना रहे. उन्होंने तर्क दिया कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आएंगे, उतनी ही नई पीढ़ी में महाराजा सुहेलदेव जी के गौरवशाली इतिहास को जानने की जिज्ञासा पैदा होगी. उनके बारे में सही जानकारी मिलने से ही सरकार द्वारा इस पावन स्मारक को बनाने का उद्देश्य चरितार्थ और सार्थक साबित होगा. इसी सोच के तहत इस बार संगठन की इस अहम रणनीतिक मीटिंग को चित्तौरा के इसी ऐतिहासिक परिसर में करने का निर्णय लिया गया.

झील के सुंदरीकरण के लिए 4 करोड़: नेताओं ने सर्वसम्मति से तय किया कि कम से कम साल में दो-चार ऐसी बड़ी सांगठनिक बैठकें इस परिसर में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. मंत्री अनिल राजभर ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उनके आकलन के हिसाब से अभी यहाँ केवल 70 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है. स्मारक के संपूर्ण विकास के लिए अभी भी करीब 30 प्रतिशत निर्माण कार्य होना बाकी है, जिसे जल्द पूरा कराया जाएगा. वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष तौर पर यहाँ स्थित पौराणिक झील के सुंदरीकरण कार्य के लिए 4 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर भेजा है.

AIMIM नेता शौकत अली पर पलटवार: इसके अलावा कुछ अन्य नई जनकल्याणकारी योजनाओं को भी इस परिसर में आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि बचा हुआ काम जल्दी संपन्न हो सके. इस दौरान उन्होंने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की अनर्गल बातें करने वालों को अपनी 10 पीढ़ी पुराना इतिहास देखना चाहिए. मंत्री ने आरोप लगाया कि आज देश के एक महान राष्ट्रनायक को एक संकुचित जातीय सीमा में बांधने की नाकाम कोशिश एमआईएम के नेता कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर होते हैं और पूरे राष्ट्र को उनका आदर करना चाहिए.

समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण के आरोप: जो लोग खुद फर्जी चोला ओढ़े हुए हैं, वे महाराजा सुहेलदेव जी की जाति पूछकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है. दरगाह परिसर में प्राचीन सूर्यकुंड होने के दावे और उसके एएसआई सर्वे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार आनंद जी की बात पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है. उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकारें जब-जब उत्तर प्रदेश में बनीं, उन्होंने केवल गाजी की मजार को सजाने और तुष्टिकरण का काम किया. सपा ने कभी भी इस माटी के सच्चे सपूत और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने वाले महाराजा सुहेलदेव जी को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे.

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