बहराइच: नानपारा में सरकारी जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध पक्का निर्माण ध्वस्त
SDM मोनालिसा जौहरी ने बताया कि नानपारा तहसील में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध पक्के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 9:49 PM IST
बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में एक बार फिर से अवैध अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है. सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से पक्का निर्माण कर लिया गया था, जिसकी शिकायत प्रशासन को लगातार मिल रही थी.
शिकायतों का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को तहसील प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. यह पूरी कार्रवाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है.
सरकारी संपत्ति पर कब्जा पड़ेगा भारी: जनपद के नानपारा तहसील अंतर्गत रामनगर सेमरा चरदा ग्राम में सरकारी भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा लंबे समय से पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया था. अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर एसडीएम नानपारा मोनालिसा जौहरी के निर्देश पर पुलिस बल के साथ एक संयुक्त टीम मौके पर भेजी गई. इस टीम में नायब तहसीलदार नबाबगंज अक्षय पांडेय, राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल भी शामिल रहे. टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन पर बने अवैध पक्के निर्माण को जमींदोज कर दिया.
अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप: अवैध अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन द्वारा की गई इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है. इस मामले में एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए तहसील प्रशासन द्वारा निरंतर अभियान चलाया जाएगा. प्रशासन अब जिले के अन्य हिस्सों में भी ऐसे अवैध कब्जों को चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है.
बहराइच में बुलडोजर का प्रहार: एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके द्वारा सरकारी भूमि, तालाब, चकरोड या अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर कोई अवैध कब्जा किया गया है, तो उसे तत्काल हटा लें. चेतावनी दी गई है कि यदि कब्जा स्वयं नहीं हटाया गया, तो प्रशासन न केवल उसे ध्वस्त करेगा बल्कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएगा. इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटा जा सके. भविष्य में भी ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी.
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