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मुकदमे से नाम हटाने के बदले मांगी थी रिश्वत, बहराइच में दारोगा सुरेश गिरी 10 हजार घूस लेते गिरफ्तार

बहराइच: योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति एक बार फिर धरातल पर दिखाई दी है. ताजा मामला बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रिश्वतखोर दारोगा पर गोंडा की एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. मोतीपुर थाना क्षेत्र की दौलतपुर चौकी के प्रभारी, उपनिरीक्षक सुरेश चंद गिरी को एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

रंगे हाथों पकड़े गए चौकी प्रभारी: शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगे जाने की सूचना तत्काल गोंडा की एंटी करप्शन टीम को दी, जिसके बाद टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. जैसे ही दारोगा सुरेश गिरी ने रिश्वत के पैसे अपने हाथ में लिए, पहले से वहां मुस्तैद टीम ने उन्हें दबोच लिया. केमिकल लगे नोटों को छूने के बाद जब दारोगा के हाथ धुलवाए गए तो वे गुलाबी हो गए, जिससे मौके पर ही भ्रष्टाचार की पुष्टि हो गई. इस कार्रवाई के बाद जिले के पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

वर्दी हुई दागदार, मुकदमा दर्ज: एंटी करप्शन टीम ने आरोपी उपनिरीक्षक को हिरासत में लेकर कोतवाली नानपारा में उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है. वर्दी को दागदार करने वाले इस दारोगा पर अब कानून का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी है. फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है और विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई इस कार्रवाई की स्थानीय लोगों में काफी चर्चा हो रही है.

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