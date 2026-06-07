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मरीज के हाथ में बाहर की दवाएं देख भड़के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, कार्रवाई के दिए निर्देश

बहराइच जिले का प्रभारी बनाए जाने के बाद विकास भवन और मेडिकल काॅलेज का निरीक्षण किया.

बहराइच पहुंचे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह
बहराइच पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 11:48 AM IST

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बहराइच : उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच जिले का प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार जनपद पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों और भाजपा नेताओं के साथ बैठक की. इसके बाद विकास भवन और मेडिकल काॅलेज का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में नदारद अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस जारी कर ने और स्पष्टीकरण तलब करने की बात कही है. विकास भवन में उन्होंने करीब 12 कार्यालयों का निरीक्षण किया.

बहराइच पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

मेडिकल काॅलेज में निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था और बाहर से दवाएं लिखे जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. साथ ही जांच करा कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. प्रभारी मंत्री ने कहा कि बहराइच में दलाली नहीं चलेगी. उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशों का अनुपालन होगा. जनता का जीवन सुगम हो, जनता का जीवन सुखद हो, यह प्रयास हम सब जनप्रतिनिधियों का होगा. कोई भी दलाल होगा, तो मैं उसकी जांच करा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा.

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा पहले की तुलना में इलाज और व्यवस्था बेहतर हुई है. बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है. जहां कहीं सुधार का अभाव होगा, जनता का फीडबैक लेकर उस पर कार्रवाई करके बेहतर व्यवस्ता के प्रयास किए जाएंगे. प्रभारी मंत्री के निरीक्षण के दौरान कड़ा रुख देख कर अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप रहा.



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