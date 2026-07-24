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बहराइच में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा- "आजम खान की सज़ा छात्रों को न मिले, जौहर यूनिवर्सिटी पर न चले बुलडोजर"

बहराइच पहुंचे आल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा-कांग्रेस पर निशाना साधा और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील की.

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मौलाना बरेलवी का सपा और कांग्रेस पर सियासी हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 4:28 PM IST

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बहराइच: एक कार्यक्रम में शिरकत करने बहराइच पहुंचे आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन में शामिल होने वाले राजनीतिक लोग सिर्फ वोट बैंक के मकसद से वहां पहुंच रहे हैं.

उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव को उन्होंने एक पत्र लिखा था, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा मुस्लिम घोषित करने की बात कही गई थी. मगर आज तक अखिलेश यादव की तरफ से उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया है.

आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी. (Video Credit: ETV Bharat)

छात्र आंदोलन और मध्यस्थता की अपील: कैसरगंज इलाके के वजीरगंज में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन और पार्लियामेंट मार्च पर लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है. संवैधानिक अधिकार के तहत हर किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक है, लेकिन आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए. छात्र आंदोलन को राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए हाइजैक कर लिया है और वे अपने मूल मकसद से भटक गए हैं. उन्होंने सरकार और छात्रों के बीच जारी टकराव को खत्म करने के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री-श्री रविशंकर और ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर अहमद से मध्यस्थता करने की गुजारिश की.

अखिलेश और राहुल पर साधा निशाना: उन्होंने आगे कहा कि बाहरी ताकतों के बहकावे में आकर युवाओं का हिंसक होना देश और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक है. राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने दिए गए धरने और एजीटेशन पर तंज कसते हुए उन्होंने तीखे सवाल दागे. काश! अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की समस्याओं, अकबरनगर के ध्वस्तीकरण और मस्जिदों-मदरसों के मुद्दों पर भी इसी तरह जमीन पर लेटकर एजीटेशन करते. इन नेताओं को मुसलमानों की वास्तविक दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं है, ये केवल 2027 के चुनावों के लिए वोट बैंक साधने में लगे हैं.

2027 चुनाव और वैकल्पिक राजनीति का संकेत: अखिलेश यादव से जवाब न मिलने पर उन्होंने कहा कि अब उनके इंतजार की घड़ियां पूरी हो रही हैं. अगर सपा की ओर से कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया गया, तो वे मुस्लिम कौम के लिए एक नया और स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प तलाशने का ऐलान करेंगे. रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर बनी है. मौलाना जौहर ने आजादी की लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान दिया था और लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक भाषण दिया था.

जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध: उनका इंतकाल लंदन में हुआ था और उनका जनाजा मस्जिद-ए-अक्सा (फिलिस्तीन) में दफनाया गया था, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थापक आजम खान अगर अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं, तो उनके व्यक्तिगत अपराधों की सजा इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान को नहीं मिलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- जौहर यूनिवर्सिटी विवाद: सपा का 49 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामपुर रवाना, माताप्रसाद पांडेय ने कहा- राजनीतिक विद्वेष के कारण कार्रवाई

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