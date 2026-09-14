बहराइच का आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद; ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, मासूम पर किया था हमला
कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा वन रेंज के गांवों में दहशत का पर्याय बना हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 12:29 PM IST
बहराइच : कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा वन रेंज के ग्रामीण इलाकों में पिछले काफी समय से दहशत का पर्याय बना आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो चुका है. आदमखोर तेंदुए की दस्तक और हमलों से ग्राम पंचायत गोपिया के मजरा राम सहाय पुरवा समेत आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण खौफ के साए में रहे थे. तेंदुए के पिंजरे में फंसने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
तेंदुए के पकड़े जाने से पहले ककरहा रेंज के नौबना रंगीलाल पुरवा में खौफनाक घटना सामने आई थी. यहां आठ वर्षीय बालक सूर्य देव घर के भीतर पानी पी रहा था, तभी घात लगाकर बैठे तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया. बच्चे की चीख सुनकर उसके भाई ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए को भगाया. हमले में गंभीर रूप से घायल सूर्य देव के गले पर गहरे जख्म हैं. जिसका अस्पताल में उपचार जारी है.
घटना के बाद से वन विभाग की टीम ने इलाके में कांबिंग शुरू कर दी थी. तेंदुए की नियमित गतिविधियों के आधार पर आज्ञाराम मौर्य के खेत में पिंजरा लगाया गया था. रविवार रात शिकार की तलाश में निकला तेंदुआ पिंजरे में रखे चारे के लालच में अंदर दाखिल हुआ और कैद हो गया.
प्रभागीय वनाधिकारी अपूर्व दीक्षित ने बताया कि अब तक एक दर्जन से अधिक तेंदुओं को रेस्क्यू कर जंगल के भीतरी और सुरक्षित क्षेत्रों में छोड़ा जा चुका है. इसके बावजूद ग्रामीणों से रात के समय अकेले बाहर न निकलने और सतर्कता बरतने की अपील की गई है.
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