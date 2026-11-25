बहराइच में आबादी के पास घूमता दिखा तेंदुआ; दहशत में ग्रामीण, पिंजरा लगाए जाने की मांग
कतर्निया घाट के रामपुर धोबिया गांव के पास मंगलवार रात मुख्य सड़क पर टहलता हुआ तेंदुआ दिखाई दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 11:27 AM IST
बहराइच : कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के आबादी वाले इलाकों में तेंदुए की चहलकदमी दिखी है. इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीण घरों से निकलने में डर रहे हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने और जल्द तेंदुए को काबू करने की मांग की है. वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील के साथ जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की बात कही है.
बताया गया कि कतर्निया घाट के रामपुर धोबिया गांव के पास मंगलवार रात में मुख्य सड़क पर तेंदुआ टहलता हुआ दिखाई दिया. आबादी के करीब तेंदुआ दिखने की खबर आसपास के गांवों में पहुंचते ही. ग्रामीण दहशत में आ गआ. रामपुर धोबिया गांव के ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर तेंदुआ घूमता दिखा है.
ग्रामीणों के मुताबिक इस इलाके में पहले भी कई बार तेंदुए की मौजूदगी देखी जा चुकी है. हाल ही में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरों में दो तेंदुए पकड़े भी गए थे. जिससे लोगों ने कुछ राहत की सांस ली थी, लेकिन अब फिर से तेंदुए की चहलकदमी गांव के करीब दिखने से फिर से दहशत का माहौल बन गया है. बहरहाल तेंदुआ दिखने के बाद ग्रामीण घरों में कैद रहने के मजूबर हो गए हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में कांबिंग बढ़ाने और तेंदुए को जल्द पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है.
डीएफओ अपूर्व दीक्षित के अनुसार ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई है कि आबादी के पास तेंदुआ दिखाई दिया है. कांबिंग बढ़ाने के साथ ही जल्द ही पिंजरा लगा कर उसे पकड़ लिया जाएगा. जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता तब तक ग्रामीण सतर्क रहें.
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