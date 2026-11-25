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बहराइच में आबादी के पास घूमता दिखा तेंदुआ; दहशत में ग्रामीण, पिंजरा लगाए जाने की मांग

​बहराइच में आबादी के पास घूमता दिखा तेंदुआ. ( Photo Credit : ETV Bharat )

​बहराइच : कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के आबादी वाले इलाकों में तेंदुए की चहलकदमी दिखी है. इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीण घरों से निकलने में डर रहे हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने और जल्द तेंदुए को काबू करने की मांग की है. वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील के साथ जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की बात कही है.

बताया गया कि कतर्निया घाट के रामपुर धोबिया गांव के पास मंगलवार रात में मुख्य सड़क पर तेंदुआ टहलता हुआ दिखाई दिया. आबादी के करीब तेंदुआ दिखने की खबर आसपास के गांवों में पहुंचते ही. ग्रामीण दहशत में आ गआ. रामपुर धोबिया गांव के ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर तेंदुआ घूमता दिखा है.