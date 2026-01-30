ETV Bharat / state

बहराइच में तेंदुआ का आतंक; घर के बाहर खेल रही मासूम को उठा ले गया, गन्ने के खेत में मिला शव

बहराइच : कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के कई गांवों में मानव वन्य जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है. तेंदुआ जैसे कई खूंखार जंगली जानवर लगातार मवेशियों और लोगों का शिकार कर रहे हैं. बीते गुरुवार को एक तेंदुआ रमपुरवा गांव से घर के बाहर खेल रही चार साल की मासूम को उठा ले गया. काफी खोजबीन के बाद मासूम लहूलुहान हालत में मिली. आननफानन परिजनों ने उसे अस्पातल पहुंचाया. जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बहराइच में तेंदुआ का हमला. (Video Credit : ETV Bharat)

रमपुरवा गांव निवासी अमित साहनी ने बताया कि बीते गुरुवार को मनोज की चार बेटी अनुष्का (4) अपनी अन्य बहनों व पड़ोसी बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान गन्ने के खेत से निकला एक तेंदुआ अनुष्का को उठा ले गया. मासूम की चीख पुकार सुनकर परिजन व ग्रामीण सतर्क हुए और लाठी-डंडे लेकर तेंदुआ की पीछा किया. इस दौरान तेंदुआ घर से करीब 50 मीटर की दूरी स्थित एक गन्ने के खेत में घुस गया. ग्रामीणों ने हांका लगाकर किसी तरह तेंदुए को खेत भगा दिया और मासूम की तलाश की. जहां खेत में लहूलुहान हालत में बच्ची मिली. परिजन बच्ची को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया