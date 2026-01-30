ETV Bharat / state

बहराइच में तेंदुआ का आतंक; घर के बाहर खेल रही मासूम को उठा ले गया, गन्ने के खेत में मिला शव

कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के रमपुरवा गांव की घटना.

बहराइच में तेंदुए ने ली मासूम की जान.
बहराइच में तेंदुए ने ली मासूम की जान. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के कई गांवों में मानव वन्य जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है. तेंदुआ जैसे कई खूंखार जंगली जानवर लगातार मवेशियों और लोगों का शिकार कर रहे हैं. बीते गुरुवार को एक तेंदुआ रमपुरवा गांव से घर के बाहर खेल रही चार साल की मासूम को उठा ले गया. काफी खोजबीन के बाद मासूम लहूलुहान हालत में मिली. आननफानन परिजनों ने उसे अस्पातल पहुंचाया. जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बहराइच में तेंदुआ का हमला. (Video Credit : ETV Bharat)

रमपुरवा गांव निवासी अमित साहनी ने बताया कि बीते गुरुवार को मनोज की चार बेटी अनुष्का (4) अपनी अन्य बहनों व पड़ोसी बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान गन्ने के खेत से निकला एक तेंदुआ अनुष्का को उठा ले गया. मासूम की चीख पुकार सुनकर परिजन व ग्रामीण सतर्क हुए और लाठी-डंडे लेकर तेंदुआ की पीछा किया. इस दौरान तेंदुआ घर से करीब 50 मीटर की दूरी स्थित एक गन्ने के खेत में घुस गया. ग्रामीणों ने हांका लगाकर किसी तरह तेंदुए को खेत भगा दिया और मासूम की तलाश की. जहां खेत में लहूलुहान हालत में बच्ची मिली. परिजन बच्ची को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया

रेंजर सुरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वन्यजीव के हमले की सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद वनकर्मियों और ग्रामीणों का समूह बनाकर कांबिंग कराई जा रही है. ग्रामीणों को जंगली जानवरों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है. बच्ची के परिजनों को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी मुहैय्या करा दी गई है. मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.


यह भी पढ़ें : घर का दरवाजा खोलते ही तेंदुआ ने किया हमला, युवक ने बाथरूम में किया बंद

यह भी पढ़ें : आंध्र प्रदेश : यहां 'तेंदुआ' करता है खेतों की रखवाली, जानें पूरा मामला

TAGGED:

LEOPARD IN BAHRAICH
LEOPARD ATTACK
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
LEOPARD KILLED CHILD
LEOPARD ATTACK IN BAHRAICH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.