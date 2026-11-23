ETV Bharat / state

बहराइच में तेंदुए का हमला; झोपड़ी में सो रहे युवक को बनाया निवाला, गन्ने के खेत में मिला अधखाया शव

बहराइच में तेंदुए ने युवक को मारडाला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बहराइच : सुजौली थाना क्षेत्र और वन रेंज के ग्राम पंचायत चफरिया के ओरी पुरवा में रविवार रात तेंदुए के हमले में 42 वर्षीय युवक की मौत हो गई. युवक सरयू नहर किनारे फूस की झोपड़ी में सो रहा था. युवक का क्षत विक्षत शव सोमवार सुबह झोपड़ी से करीब 100 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला.

बहराइच में तेंदुए का हमला. (Video Credit : ETV Bharat) परिजनों ने बताया कि जयराम पिछले आठ वर्षों से नहर किनारे झोपड़ी बनाकर अकेले रहते थे. हालांकि रोजाना गांव में परिजनों के घर आना जाना रहता था. सोमवार सुबह काफी देर तक परिजनों के घर नहीं पहुंचे तो पिता जमुना झोपड़ी की तरफ गए. वहां का नजारा देख जमुना को अनहोनी की आशंका हुई. घटनास्थल पर टूटी चारपाई और बिस्तर पर खून बिखरा पड़ा था. जमुना की सूचना पर अन्य परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे.