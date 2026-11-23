बहराइच में तेंदुए का हमला; झोपड़ी में सो रहे युवक को बनाया निवाला, गन्ने के खेत में मिला अधखाया शव
सुजौली थाना क्षेत्र और वन रेंज के ग्राम पंचायत चफरिया के ओरी पुरवा में हुई खौफनाक वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:40 PM IST
बहराइच : सुजौली थाना क्षेत्र और वन रेंज के ग्राम पंचायत चफरिया के ओरी पुरवा में रविवार रात तेंदुए के हमले में 42 वर्षीय युवक की मौत हो गई. युवक सरयू नहर किनारे फूस की झोपड़ी में सो रहा था. युवक का क्षत विक्षत शव सोमवार सुबह झोपड़ी से करीब 100 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला.
परिजनों ने बताया कि जयराम पिछले आठ वर्षों से नहर किनारे झोपड़ी बनाकर अकेले रहते थे. हालांकि रोजाना गांव में परिजनों के घर आना जाना रहता था. सोमवार सुबह काफी देर तक परिजनों के घर नहीं पहुंचे तो पिता जमुना झोपड़ी की तरफ गए. वहां का नजारा देख जमुना को अनहोनी की आशंका हुई. घटनास्थल पर टूटी चारपाई और बिस्तर पर खून बिखरा पड़ा था. जमुना की सूचना पर अन्य परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे.
इसके बाद पुलिस को सूचना देने के साथ जयराम की खोज शुरू की गई तो झोपड़ी से करीब 100 दूर गन्ने के खेत में क्षत-विक्षत शव मिला. सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी राम गोविंद वर्मा ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
परिजनों ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद से जयराम अकेले ही रहते थे. जयराम के माता-पिता और दो बड़े भाई दीपक व सुधीर गांव में रहते हैं. घटना के बाद वन विभाग की टीम के समय पर न पहुंचने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. दो माह पूर्व भी इसी स्थान से महज 200 मीटर दूर तेंदुए ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली थी. लगातार हो रही घटनाओं से आहत ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है.
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