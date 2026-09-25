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बहराइच में सब्जी तोड़ने गई महिला को तेंदुए ने बनाया निवाला, दो मासूमों के सिर से उठा मां का साया

बहराइच : कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के गडरियनपुरवा गांव में गुरुवार शाम तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया. महिला घर के पास ही खेत में सब्जी तोड़ने गई थी. इसी दौरान तेंदुए ने हमला करके लहूलुहान कर दिया. महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तेंदुए को भगाया, लेकिन इसी बीच महिला की जान जा चुकी थी. महिला की मौत से दो मासूमों के सिर से मां का साया उठ गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं वन विभाग की टीम ने इलाके में कांबिंग शुरू कर दी है.

बहराइच में महिला को तेंदुए ने बनाया निवाला. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के गडरियनपुरवा गांव निवासी ममता देवी पत्नी राजेंद्र चौहान (35) घर के बगल स्थित खेत में सब्जी तोड़ने गई थी. इसी दौरान पड़ोसी मौजीलाल के गन्ने के खेत से निकले तेंदुए ने ममता पर हमला कर दिया. ममता की चीख पुकार सुन दौड़े परिजनों व ग्रामीणों ने हांका लगाना शुरू किया. जिससे तेंदुआ ममता को छोड़ जंगल में भाग गया. हालांकि ममता की मौत हो चुकी थी.