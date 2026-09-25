बहराइच में सब्जी तोड़ने गई महिला को तेंदुए ने बनाया निवाला, दो मासूमों के सिर से उठा मां का साया
कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के गडरियनपुरवा गांव में गुरुवार शाम हुई घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 8:06 AM IST
बहराइच : कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के गडरियनपुरवा गांव में गुरुवार शाम तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया. महिला घर के पास ही खेत में सब्जी तोड़ने गई थी. इसी दौरान तेंदुए ने हमला करके लहूलुहान कर दिया. महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तेंदुए को भगाया, लेकिन इसी बीच महिला की जान जा चुकी थी. महिला की मौत से दो मासूमों के सिर से मां का साया उठ गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं वन विभाग की टीम ने इलाके में कांबिंग शुरू कर दी है.
बताया गया कि कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के गडरियनपुरवा गांव निवासी ममता देवी पत्नी राजेंद्र चौहान (35) घर के बगल स्थित खेत में सब्जी तोड़ने गई थी. इसी दौरान पड़ोसी मौजीलाल के गन्ने के खेत से निकले तेंदुए ने ममता पर हमला कर दिया. ममता की चीख पुकार सुन दौड़े परिजनों व ग्रामीणों ने हांका लगाना शुरू किया. जिससे तेंदुआ ममता को छोड़ जंगल में भाग गया. हालांकि ममता की मौत हो चुकी थी.
डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि मौके पर टीम लगातार कांबिंग कर रही है. पिंजरा लगाया गया है. जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा. डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने लोगो से सतर्क रहें कि अपील की है. सुजौली पुलिस ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों और उसके दोनों मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है.
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