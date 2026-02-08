ETV Bharat / state

6 साल की बच्ची पर तेंदुआ का हमला, मौत; ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाए आरोप

बहराइच: कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग इलाके में तेंदुआ के हमले से मासूम बच्ची की मौत हो गई. बच्ची घर के पास ही खेल रही थी, जब जंगली जानवर ने अटैक किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वन विभाग को भी घटना की सूचना दी गई है.

कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के चाफरिया मोहकमपुरवा गांव के रहने वाले राजू गौतम ने बताया कि उनकी बेटी सहजल (6) घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान जंगल से निकले तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. दबोचकर गन्ने के खेत में घुस गया. चीख सुन दौड़े परिजनों ने जब हांका लगाना शुरू किया तो मासूम को गन्ने के खेत में ही छोड़कर भाग गया.

परिजनों द्वारा गंभीर हालत में मासूम को सुजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि सहजल के गले और शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान हैं. इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई.