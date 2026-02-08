6 साल की बच्ची पर तेंदुआ का हमला, मौत; ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाए आरोप
डीएफओ ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 6:54 AM IST
बहराइच: कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग इलाके में तेंदुआ के हमले से मासूम बच्ची की मौत हो गई. बच्ची घर के पास ही खेल रही थी, जब जंगली जानवर ने अटैक किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वन विभाग को भी घटना की सूचना दी गई है.
कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के चाफरिया मोहकमपुरवा गांव के रहने वाले राजू गौतम ने बताया कि उनकी बेटी सहजल (6) घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान जंगल से निकले तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. दबोचकर गन्ने के खेत में घुस गया. चीख सुन दौड़े परिजनों ने जब हांका लगाना शुरू किया तो मासूम को गन्ने के खेत में ही छोड़कर भाग गया.
परिजनों द्वारा गंभीर हालत में मासूम को सुजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि सहजल के गले और शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान हैं. इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई.
ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस व वन विभाग को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ को पकड़कर किसी अन्य स्थान पर छोड़ा जाए. ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है.
डीएफओ ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया है. लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि घर से बाहर अकेले में लोग न निकलें.
यह भी पढ़ें: बनारसी साड़ी में समाया क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास, कारीगरों को बनाने में लगे 20 दिन