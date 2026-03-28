बहराइच में तेंदुए का युवक पर जानलेवा हमला, ग्रामीणों के शोर मचाने पर शिकार छोड़कर भागा
तेंदुए के हमले में उसकी हालत गंभीर हो गई. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 5:22 PM IST
बहराइच: जनपद बहराइच में इन दिनों जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अबकी बार खेत में गए युवक पर तेंदुए ने हमला करके उसको घायल कर दिया. जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है.
बहराइच रेंज के कैसरगंज तहसील के गोडहिया नंबर 1 के बभननपुरवा ग्राम का रहने वाला राकेश (25) कल घर से कुछ दूरी पर खेत में गया था. इसी दौरान उसपर तेंदुए ने हमला कर दिया. तेंदुए ने जैसे ही हमला किया, वैसे ही राकेश चीखने-चिल्लाने लगा. शोर सुन दौड़े ग्रामीणों ने हांका लगाना शुरू किया और लाठी-डंडा लेकर दौड़े ग्रामीणों को आता देख तेंदुआ खेत में भाग गया.
उसके बाद घायल राकेश को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके में कांबिंग की. प्रभागीय वनाधिकारी सुन्दरेशा ने तेंदुए को पकड़ने के लिए, आज गांव में पिंजरा लगवाया है.
उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि जब तक जंगली जानवर पकड़ा नहीं जाता, तब तक सभी लोग सतर्क रहें, लगातार जनपद में जंगली जानवरों के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.
इसी इलाके में अक्सर होता है भेड़ियों का हमला: बता दें कि भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग दंपति समेत 12 मासूमों की मौत हो चुकी है. इसमें बहराइच रेंज में 12 और श्रावस्ती रेंज में एक मौत शामिल है. वहीं अब तक इन हमलों में 32 लोग घायल हो चुके हैं. हमले के बाद 9 भेड़िए मारे जा चुके हैं. फिर भी एक बार फिर से तेंदुए के हमले ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है. ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही तेंदुए को पकड़ा जाए.
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