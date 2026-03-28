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बहराइच में तेंदुए का युवक पर जानलेवा हमला, ग्रामीणों के शोर मचाने पर शिकार छोड़कर भागा

खेत गए युवक पर तेंदुए ने किया हमला, वन विभाग ने लगाया पिंजरा ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जनपद बहराइच में इन दिनों जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अबकी बार खेत में गए युवक पर तेंदुए ने हमला करके उसको घायल कर दिया. जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है. बहराइच रेंज के कैसरगंज तहसील के गोडहिया नंबर 1 के बभननपुरवा ग्राम का रहने वाला राकेश (25) कल घर से कुछ दूरी पर खेत में गया था. इसी दौरान उसपर तेंदुए ने हमला कर दिया. तेंदुए ने जैसे ही हमला किया, वैसे ही राकेश चीखने-चिल्लाने लगा. शोर सुन दौड़े ग्रामीणों ने हांका लगाना शुरू किया और लाठी-डंडा लेकर दौड़े ग्रामीणों को आता देख तेंदुआ खेत में भाग गया. बहराइच में तेंदुए का आतंक. (Video Credit; ETV Bharat)