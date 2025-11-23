बहराइच में मासूम और महिला पर तेंदुए ने किया हमला, दोनों की हालत गंभीर
कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के मूर्तिहा रेंज के दुर्गा गौढी गांव की घटना. डीएफओ ने भेजी रेस्क्यू टीम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 12:34 PM IST
बहराइच : कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के मूर्तिहा रेंज में जंगली जानवरों का कहर लगातार देखने को मिल रहे हैं. ताजा घटना दुर्गा गौढी गांव में हुई. यहां बीते शनिवार को घर के बाहर खड़ी महिला और उसके मासूम बेटे पर तेंदुए ने हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. आननफानन परिजन दोनों को स्थानीय अस्पताल ले गए. जहां हालत गंभीर देख डाॅक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. तेंदुए की हमले की सूचना के बाद वन विभाग टीम गांव पहुंच गई है.
डीएफओ सूरज कुमार के अनुसार कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के मूर्तिहा रेंज स्थित दुर्गा गौढी ग्राम में तेंदुए के हमले की सूचना मिली थी. तेंदुए के हमले में महिला और उसका मासूम बेटा घायल है. बताया जा रहा है कि महिली श्रीदेवी (22) पत्नी रमेश घर के बाहर बेटे जितिन को गोद में लेकर खड़ी थी. इसी दौरान जंगल से निकले तेंदुए ने हमला कर दिया था. लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया है.
डीएफओ सूरज कुमार का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर टीम भेजी गई है. तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लोगों को जागरूक भी किया गया है. लोगों से घर के बाहर व शाम को समूह बना कर निकलने की हिदायत दी गई है. वहीं मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि मां-बेटे दोनों के सिर में गहरे जख्म हैं. दोनों को इलाज किया जा रहा है.