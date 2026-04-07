बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे बालक पर तेंदुए ने किया हमला, सिर और मुंह को बुरी तरह नोचा
तेंदुए के हमले से घायल के शरीर पर कई जगह गंभीर जख्म हैं. जल्द ही तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 4:15 PM IST
बहराइच: जनपद के कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग इलाके में खेत की रखवाली कर रहे बालक पर तेंदुए ने हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमले की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को हुई तो दहशत का माहौल बन गया. परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज के ग्राम पंचायत कतर्निया के तड़वां ग्राम के राजा बाबू (11) पुत्र कमल निषाद अपने खेत में मक्के की रखवाली कर रहा था. तभी जंगल से निकलकर तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया. चीख पुकार सुन ग्रामीणों ने हांका लगाना शुरू किया. ग्रामीणों को आता देख तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया. तेंदुए के हमले से घायल राजा बाबू के शरीर पर कई जगह गंभीर जख्म हैं. ग्रामीण उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर लेकर गए.
रेंज अधिकारी सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. पूरे इलाके में कॉबिंग की जा रही है. जल्द ही तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
डॉ. आनंद कुमार ने बताया कि बच्चों के सिर पर वार होने की वजह से बालक बुरी तरह घायल है. उसके आंख में भी गंभीर जख्म है. हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है.
वहीं, डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया है. मौके पर टीम कांबिंग कर रही है. घायल के परिजनों को तुरंत 10 हजार की सहायता राशि प्रदान की गई है.
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