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बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे बालक पर तेंदुए ने किया हमला, सिर और मुंह को बुरी तरह नोचा

बहराइच में 11 साल के बालक पर तेंदुए ने किया हमला. ( Photo Credit; ETV Bharat )