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बहराइच में जंगली जानवर ने मासूम पर किया हमला; खेत में मिला क्षत-विक्षत शव

बहराइच : कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज इलाके के चमारन पुरवा ग्राम में जंगली जानवर आतंक देखने को मिला है. खेत गए मासूम पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर उसे मौत के घर उतार दिया. मासूम का क्षत विक्षत शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग टीम खूंखार वन्यजीव के पड़ताल में जुट गई है.







बताया गया कि कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज इलाके के चमारन पुरवा ग्राम निवासी सूरज (7) शुक्रवार दोपहर अपने दोस्त के साथ खेत की तरफ गया था. रास्ते में अचानक से जंगल से निकला कोई जंगली जानवर मासूम को झाड़ियों में खींच ले गया. साथ में मौजूद बच्चे ने घर जाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन और ग्रामीण लाठी डंडे लेकर खेतों की तरफ दौड़े.

ग्रामीणों ने मासूम की तलाश में जंगल और खेत खंगाले, लेकिन काफी देर तक बच्चे का कहीं पता नहीं चला. शाम को एक खेत में मासूम का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. ग्रामीणों ने क्षेत्र में तेंदुए होने की आशंका जताई है.