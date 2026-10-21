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बहराइच में वकीलों का प्रदर्शन: कोर्ट आ रहे अधिवक्ता पर फॉर्च्यूनर चढ़ाने की कोशिश, FIR दर्ज न होने पर लगाया हाईवे जाम

गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में न्यायालय आ रहे एक अधिवक्ता के साथ मारपीट कर उन पर गाड़ी चढ़ाने का गंभीर प्रयास किया गया. जब इस मामले में स्थानीय पुलिस ने शुरुआती दौर में मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो गुस्से से तमतमाए साथी अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

वकीलों का कहना था कि उनके साथी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है. जैसे ही इस घटना की जानकारी अन्य वकीलों को मिली, उन्होंने सड़क पर उतरकर जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया.

जानकारी देते अधिवक्ता दिनेश तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat) साइड मांगने पर हुआ विवाद और फॉर्च्यूनर से कुचलने की कोशिश: घटना की पूरी जानकारी देते हुए अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर बताया कि उनके साथी अखिलेश कुमार त्रिपाठी पयागपुर थाना क्षेत्र के कटेल गांव के रहने वाले हैं. बुधवार की सुबह जब वे दीवानी न्यायालय आ रहे थे, तभी कोतवाली देहात के बेरिया मंदिर के पास सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार सवार आशीष जायसवाल से उन्होंने साइड मांगी. साइड मांगने की बात पर गुस्साए कार चालक ने अधिवक्ता के साथ जमकर गाली-गलौज की और जब अखिलेश ने इसका विरोध किया, तो चालक ने जानबूझकर गाड़ी बैक कर उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. इस भयानक टक्कर से अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास के ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया.