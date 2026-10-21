बहराइच में वकीलों का प्रदर्शन: कोर्ट आ रहे अधिवक्ता पर फॉर्च्यूनर चढ़ाने की कोशिश, FIR दर्ज न होने पर लगाया हाईवे जाम
बहराइच में कोर्ट आ रहे अधिवक्ता पर फॉर्च्यूनर चढ़ाने और मुकदमा न दर्ज होने से गुस्साए वकीलों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:26 PM IST
बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में न्यायालय आ रहे एक अधिवक्ता के साथ मारपीट कर उन पर गाड़ी चढ़ाने का गंभीर प्रयास किया गया. जब इस मामले में स्थानीय पुलिस ने शुरुआती दौर में मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो गुस्से से तमतमाए साथी अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
वकीलों का कहना था कि उनके साथी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है. जैसे ही इस घटना की जानकारी अन्य वकीलों को मिली, उन्होंने सड़क पर उतरकर जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया.
साइड मांगने पर हुआ विवाद और फॉर्च्यूनर से कुचलने की कोशिश: घटना की पूरी जानकारी देते हुए अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर बताया कि उनके साथी अखिलेश कुमार त्रिपाठी पयागपुर थाना क्षेत्र के कटेल गांव के रहने वाले हैं. बुधवार की सुबह जब वे दीवानी न्यायालय आ रहे थे, तभी कोतवाली देहात के बेरिया मंदिर के पास सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार सवार आशीष जायसवाल से उन्होंने साइड मांगी. साइड मांगने की बात पर गुस्साए कार चालक ने अधिवक्ता के साथ जमकर गाली-गलौज की और जब अखिलेश ने इसका विरोध किया, तो चालक ने जानबूझकर गाड़ी बैक कर उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. इस भयानक टक्कर से अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास के ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया.
पुलिस की लापरवाही पर भड़के वकील, लगाया हाईवे जाम: घायल अधिवक्ता के साथी सौरभ ने बताया कि इस खौफनाक घटना की शिकायत तुरंत पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने टालमटोल करते हुए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया. जब साथी वकीलों को यह पता चला कि पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है, तो उन्होंने तुरंत बहराइच-लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया. एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन के अधिकारी शहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के इंतजामों में व्यस्त थे, वहीं अचानक हुए इस सड़क जाम से अधिकारियों के हाथ-पैर फूल गए. आनन-फानन में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे वकीलों को समझा-बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया.
कोतवाल के आश्वासन पर खुला जाम और दर्ज हुआ मुकदमा: नाराज वकीलों ने साफ कर दिया कि जब तक आरोपी कार चालक के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तब तक उनका यह प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे कोतवाली देहात के कोतवाल दद्दन सिंह ने तुरंत मुकदमा दर्ज करने का ठोस आश्वासन दिया. इसके बाद वकीलों ने जाम समाप्त किया और पैदल मार्च करते हुए कोतवाली पहुंचे, जहां आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया. कोतवाल दद्दन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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