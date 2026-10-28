बहराइच और कौशांबी में हत्या के दो मामलों में फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद
नानपारा में हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद मिली. कौशांबी में पत्नी की हत्या के दोषी पति को भी आजीवन कारावास की सजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:26 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 9:32 PM IST
बहराइच/कौशांबी: उत्तर प्रदेश के बहराइच और कौशांबी जिलों में हत्या के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने फैसला सुनाया है. बहराइच के नानपारा में युवक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, कौशांबी में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को भी उम्रकैद की सजा मिली है. दोनों मामलों में अदालत ने दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
बहराइच में युवक की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद: बहराइच के नानपारा क्षेत्र के बहुचर्चित हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर उन्हें छह-छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. यह मामला कोतवाली नानपारा क्षेत्र के बावर्ची टोला का है.
राकेश टॉकीज के पास हुआ था जानलेवा हमला: अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 अक्टूबर 2022 की शाम करीब सात बजे राकेश टॉकीज के पास शेखू अहमद पर हमला हुआ था. दो से तीन हमलावरों ने धारदार हथियारों से उस पर कई वार किए, जिससे उसके गले और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों की मदद से घायल शेखू को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने शुरुआत में हत्या के प्रयास के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला: शेखू अहमद की मौत के बाद विवेचना के दौरान मामले में हत्या की धारा 302 जोड़ी गई. पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. इसके बाद बावर्ची टोला निवासी नौशाद उर्फ शालू पुत्र अकबर अली और गुलफाम उर्फ छोटू पुत्र मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार किया.
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत हुई पैरवी: पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत इस मामले को चिन्हित कर प्रभावी पैरवी की गई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पर्याप्त मानते हुए दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया. अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. मामले में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक राघवेंद्र प्रताप सिंह (डीजीसी), कोर्ट मोहर्रिर नसरीन फातिमा और थाना पैरोकार निसार अहमद की भूमिका रही.
कौशांबी में पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद: दूसरी ओर, कौशांबी में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति धर्मेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला सैनी थाना क्षेत्र के सौरई बुजुर्ग गांव का है और घटना 2 सितंबर 2011 की है. आरोप है कि पत्नी की हत्या के बाद धर्मेंद्र ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूटपाट और पत्नी के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी.
लूट और अपहरण की कहानी से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश: अभियोजन पक्ष के मुताबिक, धर्मेंद्र ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है और घर में लूटपाट हुई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, तो मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए. मृतका के भाई ने अपने बयान में आरोप लगाया कि धर्मेंद्र के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे. अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसी रिश्ते को लेकर विवाद हुआ था और इसी के चलते धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी.
फॉरेंसिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी करार: पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद धर्मेंद्र तिवारी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान डीजीसी क्रिमिनल सोमेश्वर तिवारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, फॉरेंसिक सबूतों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया. इसके आधार पर धर्मेंद्र तिवारी को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई.
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