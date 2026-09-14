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Watch Video: तेंदुआ ने कैसे किया मोर का शिकार; दबे पांव आया और जबड़े में जकड़ ले गया

आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह शिकार की घटना से बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

तेंदुआ ने किया मोर का शिकार.
तेंदुआ ने किया मोर का शिकार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 7:45 AM IST

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बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की दस्तक लगातार बढ़ रही है. ताजा मामला कतर्नियाघाट रेंज में सिंचाई कालोनी गिरजापुरी का है. आबादी के बीच तेंदुआ का लाइव शिकार करने का रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो सामने आया है.

वीडियो में तेंदुआ कालोनी परिसर में दाखिल होकर वहां मौजूद मोर पर झपट्टा मारता है. उसे अपने जबड़े में दबाकर जंगल की ओर भाग निकलता है. मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. वीडियो में दिखा कि जंगल की तरफ से एक तेंदुआ बेहद सतर्कता और दबे पांव कालोनी के खुले हिस्से में आता है.

दबे पांव आया और जबड़े में जकड़ ले गया. (Video Credit: ETV Bharat)

परिसर में एक मोर शांत बैठा दिखाई देता है. इससे पहले कि मोर खतरे को भांपकर उड़ने की कोशिश करता, तेंदुए ने दबे पांव आकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया. तेंदुआ ने पलक झपकते ही मोर को अपने जबड़े में जकड़ लिया और बिना रुके तेजी से घने जंगल की ओर भाग गया.

कालोनी में दिनदहाड़े तेंदुए द्वारा मोर के शिकार की इस घटना के बाद स्थानीय कर्मचारियों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गिरजापुरी बैराज और सिंचाई कालोनी के आसपास तेंदुआ की आवाजाही लगातार बनी हुई है. आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह शिकार की घटना से बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

मामले की जानकारी होते ही वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है. वन अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की बात कही है. साथ ही कालोनी वासियों और आसपास के ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, शाम ढलने के बाद खुले में अकेले न निकलें, बच्चों को निगरानी में रखें और किसी भी वन्यजीव के दिखने पर तुरंत वन कर्मियों को सूचना दें.

डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि कॉलोनी में तेंदुआ द्वारा शिकार किए जाने की जानकारी आते ही मौके पर टीम को भेज कर कांबिंग को बढ़ा दिया गया है. लोगो से सतर्क रहने की अपील की गई है.

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