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Watch Video: तेंदुआ ने कैसे किया मोर का शिकार; दबे पांव आया और जबड़े में जकड़ ले गया

तेंदुआ ने किया मोर का शिकार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की दस्तक लगातार बढ़ रही है. ताजा मामला कतर्नियाघाट रेंज में सिंचाई कालोनी गिरजापुरी का है. आबादी के बीच तेंदुआ का लाइव शिकार करने का रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में तेंदुआ कालोनी परिसर में दाखिल होकर वहां मौजूद मोर पर झपट्टा मारता है. उसे अपने जबड़े में दबाकर जंगल की ओर भाग निकलता है. मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. वीडियो में दिखा कि जंगल की तरफ से एक तेंदुआ बेहद सतर्कता और दबे पांव कालोनी के खुले हिस्से में आता है. दबे पांव आया और जबड़े में जकड़ ले गया. (Video Credit: ETV Bharat) परिसर में एक मोर शांत बैठा दिखाई देता है. इससे पहले कि मोर खतरे को भांपकर उड़ने की कोशिश करता, तेंदुए ने दबे पांव आकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया. तेंदुआ ने पलक झपकते ही मोर को अपने जबड़े में जकड़ लिया और बिना रुके तेजी से घने जंगल की ओर भाग गया.