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बहराइच में बाघ का आतंक: कतर्नियाघाट के अमृतपुर गांव में घास काटने गई महिला को बाघ ने उतारा मौत के घाट

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में जंगली जानवरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है. यहां घास काटने गई एक महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके में सघन कांबिंग शुरू कर दी है. इसके साथ ही पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कतर्नियाघाट के जंगल से आया था बाघ: इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी दहशत और आक्रोश का माहौल व्याप्त है. बताया जा रहा है कि कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के मूर्तिहा रेंज के अंतर्गत आने वाले अमृतपुर ग्राम की रहने वाली 40 वर्षीय रीता देवी पत्नी सुभाष शनिवार को पास के ही खेत में घास काटने के लिए गई हुई थी. तभी अचानक घने जंगल से निकलकर आए एक आदमखोर बाघ ने महिला पर पीछे से जानलेवा हमला कर दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर तुरंत मौके की तरफ दौड़े.

ग्रामीणों के हांका लगाने पर भागा बाघ: ग्रामीणों ने एकजुट होकर शोर मचाना और हांका लगाना शुरू किया, जिससे डरकर बाघ महिला को लहूलुहान हालत में छोड़कर वापस जंगल में भाग गया. हालांकि, जब तक लोग गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर जाते, तब तक उसने घावों के ताव न सहते हुए मौके पर ही दम तोड़ दिया था. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं. इसके बाद हरकत में आए वन विभाग के आला अधिकारियों ने मूर्तिहा रेंज में गश्त और कांबिंग को पहले से काफी अधिक बढ़ा दिया है.