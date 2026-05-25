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बहराइच में बाघ का आतंक: कतर्नियाघाट के अमृतपुर गांव में घास काटने गई महिला को बाघ ने उतारा मौत के घाट

बहराइच में कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के अमृतपुर गांव में घास काटने गई 40 वर्षीय महिला रीता देवी पर बाघ ने हमला कर मार डाला.

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पुलिस और वन विभाग की टीम ने कांबिंग शुरू की. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 3:53 PM IST

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बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में जंगली जानवरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है. यहां घास काटने गई एक महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके में सघन कांबिंग शुरू कर दी है. इसके साथ ही पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कतर्नियाघाट के जंगल से आया था बाघ: इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी दहशत और आक्रोश का माहौल व्याप्त है. बताया जा रहा है कि कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के मूर्तिहा रेंज के अंतर्गत आने वाले अमृतपुर ग्राम की रहने वाली 40 वर्षीय रीता देवी पत्नी सुभाष शनिवार को पास के ही खेत में घास काटने के लिए गई हुई थी. तभी अचानक घने जंगल से निकलकर आए एक आदमखोर बाघ ने महिला पर पीछे से जानलेवा हमला कर दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर तुरंत मौके की तरफ दौड़े.

ग्रामीणों के हांका लगाने पर भागा बाघ: ग्रामीणों ने एकजुट होकर शोर मचाना और हांका लगाना शुरू किया, जिससे डरकर बाघ महिला को लहूलुहान हालत में छोड़कर वापस जंगल में भाग गया. हालांकि, जब तक लोग गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर जाते, तब तक उसने घावों के ताव न सहते हुए मौके पर ही दम तोड़ दिया था. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं. इसके बाद हरकत में आए वन विभाग के आला अधिकारियों ने मूर्तिहा रेंज में गश्त और कांबिंग को पहले से काफी अधिक बढ़ा दिया है.

DFO अपूर्व दीक्षित ने दी सतर्क रहने की सलाह: इस दुखद मामले में कतर्नियाघाट के DFO अपूर्व दीक्षित ने बताया कि बाघ के हमले में एक महिला की मौत की आधिकारिक जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि वन्यजीव विशेषज्ञों और वनकर्मियों की विशेष टीम को तुरंत घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया है. इसके साथ ही सीमावर्ती गांवों के लोगों को पूरी तरह सतर्क रहने और अकेले जंगल की तरफ न जाने के लिए विशेष रूप से कहा गया है. विभाग का दावा है कि जल्द ही पिंजरा लगाकर इस बाघ को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया जाएगा.

शाम के वक्त घरों से बाहर न निकलने की अपील: वन विभाग ने लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से भावुक अपील की है कि वे जब भी खेतों की तरफ जाएं, हमेशा ग्रुप में होकर ही निकलें. इसके साथ ही बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाम होने पर घरों के बाहर अनावश्यक रूप से न निकलने की सख्त हिदायत दी गई है. फिलहाल, महिला के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं.

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