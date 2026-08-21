बहराइच: कतर्नियाघाट में सड़क पर चहलकदमी करता दिखा तेंदुओं का जोड़ा, ग्रामीणों में दहशत
बहराइच के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में गोपिया बैराज मार्ग पर तेंदुओं के एक जोड़े का वीडियो सामने आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 4:14 PM IST
बहराइच: जनपद में लगातार जंगली जानवरों का आतंक जारी है. लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है. वहीं अब तक तेंदुआ व अन्य जंगली जीवों के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है. सड़क पर एक साथ दिखे तेंदुओं के जोड़े को देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल गहरा गया है.
कैमरे में कैद हुई तेंदुओं की चहलकदमी: जनपद के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज अंतर्गत मिहींपुरवा से गोपिया बैराज जाने वाली सड़क पर तेंदुओं के एक जोड़े की चहलकदमी कैमरे में कैद हुई है.
तेंदुओं के सड़क पर दिखाई देने का वीडियो सामने आने के बाद आसपास के ग्रामीणों में डर का माहौल है. जानकारी के अनुसार, मोतीपुर रेंज क्षेत्र में गोपिया बैराज जाने वाली सड़क पर कदम पुलिया से करीब 200 मीटर पहले तेंदुओं का जोड़ा दिखाई दिया. सड़क पर दोनों तेंदुए कुछ देर तक घूमते रहे.
वन विभाग से निगरानी बढ़ाने की मांग: इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उनकी गतिविधियों का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया. जैसे ही ग्रामीणों के सामने वीडियो आया तो क्षेत्र में तेंदुओं की मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि यह इलाका जंगल से सटा होने के कारण अक्सर वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है. तेंदुओं के जोड़े के सड़क पर आने से राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है.
DFO अपूर्व दीक्षित ने जारी किया अलर्ट: लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ाने की मांग की है. वन विभाग की ओर से ग्रामीणों और राहगीरों को सतर्क रहने तथा रात के समय अकेले जंगल क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी गई है. इस मामले में डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने कहा कि इलाके में लगातार बारिश के चलते जंगली जीव सुरक्षित ऊंचे स्थानों की ओर आ रहे हैं. उन्होंने सभी से सतर्क रहने की अपील करते हुए वन कर्मियों को इलाके में कॉम्बिंग और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
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