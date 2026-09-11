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बहराइच के पचासा गांव में दहशत फैलाने वाली मादा तेंदुआ पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

बहराइच के कतर्नियाघाट क्षेत्र के पचासा गांव में दहशत फैला रही मादा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गई है.

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शिकार के लालच में पिंजरे में फंसी 7 साल की तेंदुआ: पशु चिकित्सकों की निगरानी में शुरू हुआ स्वास्थ्य परीक्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 10:01 PM IST

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बहराइच: बहराइच जिले के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग अंतर्गत निशानगाड़ा रेंज के पचासा गांव में बीते करीब एक हफ्ते से लगातार दहशत फैला रहा तेंदुआ आखिरकार फंस गया. देर रात तेंदुआ वन कर्मियों के बिछाए पिंजरे में कैद हो गया. सुबह जैसे ही ग्रामीणों को तेंदुए के पकड़े जाने की भनक लगी, पूरे इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली.

मौके पर ग्रामीणों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा. पचासा गांव और आसपास के मजरों में बीते शनिवार को इस तेंदुए ने जमकर उत्पात मचाया था.

पचासा गांव में हफ्ते भर से था तेंदुए का खौफ: पिंजरे में बंद होते ही देखने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़. (Video Credit: ETV Bharat)

किसान पर हमला और मवेशियों को बनाया था निशाना: खेत की ओर गए शुभम पुत्र सरवन पर तेंदुए ने अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इसके अलावा तेंदुए ने कई ग्रामीणों के मवेशियों को भी अपना निवाला बनाने का प्रयास करते हुए जख्मी कर दिया था. इस खूनी हमले के बाद से समूचे क्षेत्र में खौफ का साया मंडरा रहा था. डर के मारे किसानों ने खेतों की तरफ जाना बंद कर दिया था और शाम ढलते ही ग्रामीण घरों में दुबकने को मजबूर हो गए थे.

वन विभाग ने बिछाया था चालाक जाल: ग्रामीणों के भारी आक्रोश और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही थी. तेंदुए की नियमित आवाजाही वाले मार्ग को चिह्नित कर गांव के बाहर पिंजरा लगाया गया था, जिसमें तेंदुए को पकड़ने के लिए बकरी बांधी गई थी. देर रात शिकार के लालच में तेंदुआ जैसे ही पिंजरे के भीतर दाखिल हुआ, उसका शटर गिर गया और वह कैद हो गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भारी सुरक्षा के बीच पिंजरे सहित तेंदुए को निशानगाड़ा रेंज कार्यालय ले आई.

स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जंगल में छोड़ने की तैयारी: निशानगाड़ा के रेंजर शिव कुमार ने बताया कि पकड़ी गई मादा तेंदुआ है, जिसकी उम्र करीब 6 से 7 साल की है. इसका वजन करीब 45 से 50 किलोग्राम है. पशु चिकित्सकों से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है. उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया पूरी कर उसे जंगल के सुरक्षित और गहरे प्राकृतिक वास में छोड़ दिया जाएगा.

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