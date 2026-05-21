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बहराइच में 5 साल के मासूम को जबड़े में दबाकर भागा तेंदुआ, 5 मिनट तक मौत से लड़ती रही मां

रेंजर आशीष गौड़ का बयान: अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल, वन विभाग की टीम कर रही है कांबिंग ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में भारत-नेपाल सीमा से सटे कतर्नियाघाट इलाके में जंगली जानवरों का खूनी आतंक लगातार जारी है. यहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना में सड़क किनारे अपनी मां के साथ बैठे एक मासूम बच्चे पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. भूखा तेंदुआ झपट्टा मारकर बच्चे को अपने मजबूत जबड़े में दबाकर पास के खेतों की तरफ भागने का प्रयास करने लगा. इस खौफनाक मंजर को देखकर भी बच्चे को सुरक्षित बचाने के लिए उसकी बहादुर मां बिना डरे सीधे तेंदुए से अकेले ही भिड़ गई. करीब पांच मिनट तक चली इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सीधी भिड़ंत के बाद हिंसक तेंदुए ने मां और पास ही खड़े एक अन्य युवक पर भी हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया. जानकारी देते पिता. (Video Credit: ETV Bharat) तेलियनपुरवा गांव में अचानक आया तेंदुआ: हमले के बाद चीख-पुकार मचने पर सभी घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में सभी का इलाज चल रहा है. प्राप्त विवरण के अनुसार, कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत आने वाले बरखड़िया बीट के तेलियनपुरवा गांव में यह पूरी घटना घटित हुई है. यहाँ सड़क किनारे 32 वर्षीय मीना पत्नी हीरालाल अपने 5 वर्षीय मासूम बेटे मोहित के साथ बैठी हुई थी. इसी दौरान पास के गन्ने के खेत से चुपके से निकले तेंदुए ने मासूम मोहित पर हमला कर उसे अपने जबड़े में दबोच कर भागने का प्रयास किया था.