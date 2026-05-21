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बहराइच में 5 साल के मासूम को जबड़े में दबाकर भागा तेंदुआ, 5 मिनट तक मौत से लड़ती रही मां

बच्चे की जान बचाने के लिए उसकी बहादुर मां तेंदुए से भिड़ गई और करीब 5 मिनट के संघर्ष के बाद बच्चे को बचा लिया.

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रेंजर आशीष गौड़ का बयान: अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल, वन विभाग की टीम कर रही है कांबिंग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 5:30 PM IST

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बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में भारत-नेपाल सीमा से सटे कतर्नियाघाट इलाके में जंगली जानवरों का खूनी आतंक लगातार जारी है. यहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना में सड़क किनारे अपनी मां के साथ बैठे एक मासूम बच्चे पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. भूखा तेंदुआ झपट्टा मारकर बच्चे को अपने मजबूत जबड़े में दबाकर पास के खेतों की तरफ भागने का प्रयास करने लगा.

इस खौफनाक मंजर को देखकर भी बच्चे को सुरक्षित बचाने के लिए उसकी बहादुर मां बिना डरे सीधे तेंदुए से अकेले ही भिड़ गई. करीब पांच मिनट तक चली इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सीधी भिड़ंत के बाद हिंसक तेंदुए ने मां और पास ही खड़े एक अन्य युवक पर भी हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया.

जानकारी देते पिता. (Video Credit: ETV Bharat)

तेलियनपुरवा गांव में अचानक आया तेंदुआ: हमले के बाद चीख-पुकार मचने पर सभी घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में सभी का इलाज चल रहा है. प्राप्त विवरण के अनुसार, कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत आने वाले बरखड़िया बीट के तेलियनपुरवा गांव में यह पूरी घटना घटित हुई है. यहाँ सड़क किनारे 32 वर्षीय मीना पत्नी हीरालाल अपने 5 वर्षीय मासूम बेटे मोहित के साथ बैठी हुई थी. इसी दौरान पास के गन्ने के खेत से चुपके से निकले तेंदुए ने मासूम मोहित पर हमला कर उसे अपने जबड़े में दबोच कर भागने का प्रयास किया था.

लाठी-डंडे लेकर दौड़े स्थानीय ग्रामीण: अपने जिगर के टुकड़े को मौत के मुंह में जाता देख मां मीना ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तेंदुए से संघर्ष करना शुरू कर दिया. करीब पांच मिनट के कड़े संघर्ष और महिला का शोर सुनकर आसपास के खेतों में मौजूद ग्रामीण लाठी-डंडा लेकर घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े. ग्रामीणों का भारी हुजूम अपनी तरफ आता देख बौखलाए तेंदुए ने माँ मीना और पास में ही खड़े 26 वर्षीय उमेश पुत्र बिंद्रा पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस अप्रत्याशित हमले से युवक उमेश के शरीर के कई संवेदनशील हिस्सों पर तेंदुए के नाखूनों और दांतों के गहरे घाव हो गए.

वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन: इस हमले के बाद से पूरे तेलियनपुरवा इलाके के ग्रामीणों में भारी दहशत और वन विभाग के खिलाफ आक्रोश फैल गया है. घटना की आधिकारिक सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची वन विभाग की सशस्त्र टीम ने पूरे प्रभावित इलाके में सघन कांबिंग और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. वहीं डरे हुए ग्रामीणों द्वारा आदमखोर हो रहे इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए गांव के पास मजबूत पिंजरा लगाए जाने की पुरजोर मांग की गई है. इस पूरे मामले में कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के रेंजर आशीष गौड़ ने बताया कि सभी घायलों को समय रहते स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है.

इसके साथ ही सीमावर्ती इलाके के लोगों को अकेले खेतों में न जाने और हर समय जागरूक रहने के लिए लाउडस्पीकर से कहा गया है. वन विभाग की विशेष टीम द्वारा सुरक्षा के लिहाज से पूरे प्रभावित इलाके में लगातार कांबिंग की जा रही है.

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