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बहराइच में वन विभाग को सफलता, 86 वर्षीय बुजुर्ग की जान लेने वाली मादा तेंदुआ पिंजरे में कैद

डीएफओ अपूर्व दीक्षित की ग्रामीणों से अपील: बारिश के मौसम में रात को अकेले बाहर न निकलें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: बहराइच में वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. एक वृद्ध पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतारने वाले आदमखोर तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर पकड़ लिया गया है. इस मामले में वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुए को पकड़कर कैंप कार्यालय लाया गया है.

86 वर्षीय बुजुर्ग की हुई थी मौत: कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के ककरहा रेंज अंतर्गत अहिरनपुरवा में बीते 18 जुलाई को यह दुखद घटना घटी थी. घर के आंगन में सो रहे 86 वर्षीय श्री राम यादव पुत्र रामदास यादव पर तेंदुए ने अचानक हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिनकी इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी. इस गंभीर मामले में डीएफओ अपूर्व दीक्षित द्वारा मौके पर आदमखोर को पकड़ने के लिए तुरंत पिंजरा लगवाया गया था.

पिंजरे में कैद हुई मादा तेंदुआ: पिंजरा लगाने के बाद पूरे इलाके में वन विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार कांबिंग शुरू कर दी गई थी. देर रात अहिरनपुरवा गांव में लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ आखिरकार कैद हो ही गया. इस मामले में डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ मादा है. उन्होंने बताया कि उसकी उम्र करीब 5 वर्ष है, जिसे सुरक्षित रूप से पकड़कर वन रेंज कार्यालय लाया गया है.

पिंजरे में कैद हुई 5 वर्षीय मादा तेंदुआ. (Photo Credit: ETV Bharat)

बारिश के कारण बाहर निकल रहे वन्यजीव: कैंप कार्यालय में डाक्टरी परीक्षण कराने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी. इस दौरान डीएफओ ने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल से सटे गांव के लोग रात्रि के समय अकेले बाहर बिल्कुल न निकलें और समूह बनाकर ही बाहर जाएं. अगर किसी कारणवश रात में निकलना ही पड़ता है तो हाथ में लाठी-डंडा लेकर ही चलें. उन्होंने बताया कि लगातार भारी बारिश होने के कारण जंगली जानवर सूखे स्थान की तलाश में बाहर निकल आते हैं, जिससे ऐसी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं.

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