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Indo Nepal border; घुसपैठ करने वाले दो विदेशी नागरिकों को 6-6 माह के कारावास की सजा

इंडो नेपाल बॉर्डर के रूपईडीहा चेक पोस्ट पर बीते साल 15 नवंबर को एसएसबी ने गिरफ्तार किया था.

भारत में घुसपैठ की कोशिश करने वाले दोषी करार.
भारत में घुसपैठ की कोशिश करने वाले दोषी करार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 10:07 AM IST

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बहराइच : इंडो नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ करने वाले दो विदेशी नागरिकों को सीजीएम कोर्ट ने 6-6 माह के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा न करने पर तीन महीन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.




अभियोजन के अनुसार इंडो नेपाल बॉर्डर के रूपईडीहा चेक पोस्ट से बीते 15 नवंबर 2025 को भारत में बगैर वीजा पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय एसएसबी ने दो विदेशी नागरिकों को पकड़ा था. जिनकी पहचान ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त सुमित्रा शकील (61) और पाकिस्तानी नागरिक हस्सन अम्मान सलीम (35) के रूप में हुई थी. दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में ओलीविया ने खुद को मूल रूप से उडुपी कर्नाटक निवासी बताया था. बाद में उसने ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी. उसके पास भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड ओसीआई मिला था. सीलम ने स्वयं को पाकिस्तानी मूल का बताते हुए वर्तमान में मैनचेस्टर (यूके) निवासी और डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी में ऑडियोलॉजी का लेक्चरर बताया था.

भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले की सुनवाई के बाद सीजेएम प्रतिभा चौधरी की कोर्ट ने दोनों विदेशी नागरिकों को दोषी पाया. कोर्ट ने कहा कि दोनों के द्वारा भारत में प्रवेश करते समय कोई वैध दस्तावेज नहीं थे. दोनों को विदेशी अधिनियम व बगैर किसी दस्तावेज के भारत में आने की धारा 21 के तहत दोषी करार दिए जाते हैं. इसके लिए 6-6 माह की सजा और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया जाता है. अर्थदंड जमा न कर पाने की दशा में तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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