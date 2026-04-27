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Horrific Road Accident; डीसीएम और ट्रेलर में भिड़ंत के बाद वाहनों में लगी भीषण आग, दोनों चालक जिंदा जले

बहराइच : नानपारा हाईवे पर स्थित सलारपुर गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में दो वाहन चालकों के लोगों के जिंदा जलकर मौत की सूचना है. हाईवे पर दौड़ रहे छोटा हाथी वाहन को बचाने के प्रयास में डीसीएम और ट्रेलर में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. इससे दोनों वाहनों के चालक केबिन में फंस गए और जिंदा जल गए. डीसीएम में मशीनरी का सामान और ट्रेलर में सीमेंट लदा हुआ था. हादसे में ट्रेलर का खलासी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है.

दरगाह थानाध्यक्ष रामज्ञा सिंह ने बताया कि नानपारा हाईवे पर स्थित सलारपुर गांव के पास दुर्घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. डीसीएम और ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे. जिसमें भयानक रूप से आग गई थी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई थी, लेकिन गंभीर रूप से झुलसने की वजह से दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो चुकी थी. गंभीर रूप से घायल ट्रेलर के खलासी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ट्रेलर चालक की पहचान सराय ममरेज थाना क्षेत्र सिंधौरा गांव निवासी जीतलाल यादव के रूप में हुई है. डीसीएम चालक की पहचान नहीं हो पाई है.

दरगाह थानाध्यक्ष रामज्ञा सिंह के मुताबिक शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतकों के परिजनों को सूचित किया गया है. वहीं दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था. क्रेन बुलवाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवा कर यातायात सुचारू करा दिया गया है.