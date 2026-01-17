ETV Bharat / state

बहराइच में होमगार्ड जवानों ने डीएम कार्यालय घेरा; महसी एसडीएम के निलंबन की मांग, कार्य बहिष्कार की चेतावनी

होमगार्डों ने महसी तहसील में तैनात एसडीएम आलोक प्रसाद पर अभद्रता का आरोप लगाया है.

बहराइच में होमगार्डों का प्रदर्शन.
बहराइच में होमगार्डों का प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 12:36 PM IST

बहराइच : महसी तहसील के एसडीएम और होमगार्ड जवानों के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. प्राथमिक जांच में एसडीएम को क्लीन चिट दिए जाने से नाराज जवानों ने शुक्रवार को होमगार्ड एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा. होमगार्ड एसडीएम पर मुकदमा दर्ज करने के साथ निलंबन की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. होमगार्डों ने एक फरवरी से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है.

जानकारी देते होमगार्ड एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हीरा लाल भास्कर. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, महसी तहसील में तैनात आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम आलोक प्रसाद पर सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों ने अभद्रता का आरोप लगाया था. इस मामले में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड रामकुमार तिवारी, रमाकांत मिश्रा व राजाराम शुक्ला का कहना है कि बीती 7 जनवरी को एक दिव्यांग फरियादी को एसडीएम आलोक प्रसाद के समक्ष पेश कर दिया था. इस पर भड़के एसडीएम ने उनसे दुर्व्यहार किया और अभद्रता करते दंडित किया.

होमगार्ड एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हीरा लाल भास्कर का कहना है कि मामले की शिकायत डीएम अक्षय त्रिपाठी से की गई थी. इस मामले में मुख्य राजस्व अधिकारी को जांच सौंपी गई. उन्होंने आननफानन फौरी जांच करके एसडीएम को बरी कर दिया. इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों आदि के बयान नहीं लिए गए. दिव्यांग से मिलवाने की घटना का कोई जिक्र नहीं किया गया.

जिलाध्यक्ष हीरा लाल भास्कर का कहना है कि पुन: मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम अमित कुमार को सौंपा गया है. ज्ञापने के माध्यम से प्रकरण की जांच पांच सदस्यीय टीम से कराने समेत कई बिंदुओं पर विचार करने का निवेदन किया गया है. मामले में उचित कार्रवाई न होने पर 1 फरवरी से सभी होमगार्ड जवान कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन को बाध्य होंगे.

होमगार्ड-एसडीएम विवाद प्रकरण में परशुराम सेना ने एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ तिवारी ने 12 जनवरी को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था. जिसमें एसडीएम तत्काल प्रभाव से मुख्यालय संबद्ध करने या जनपद से बाहर करने की मांग की है. अन्यथा की स्थिति में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है. एडीएम अमित कुमार के बताया कि होमगार्ड जवानों द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्राप्त हुआ है. जिसे मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा. वहीं एसडीएम आलोक प्रसाद का कहना है कि होमगार्ड जवानों द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. जांच के बाद असलियत सामने आ चुकी है.

