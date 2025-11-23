ETV Bharat / state

यूपी में रफ्तार का कहर; बहराइच में ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, हाथरस में डंपर ने मां-बेटे को कुचला, लखनऊ में मासूम समेत दो की मौत

बहराइच/हाथरस : बहराइच के राम गांव थाना क्षेत्र में शनिवार को रफ्तार की कहर से बाइक सवार दो युवकों की जान चली गई. शादी समारोह से रोड लाइट का काम करके लौट रहे दोनों युवकों को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया. हादसे के बाद से अज्ञात ट्रक चालक मौके के भाग निकला है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से अज्ञात ट्रक चालक की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं हाथरस के गेट कोतवाली क्षेत्र स्थित इगलास रोड पर गांव नगला हेमा में एक डंपर ने मां-बेटे को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई. वहीं रविवार को काकोरी थाना क्षेत्र में रविवार को भीषण सड़क हादसे में बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई.

राम गांव थाना क्षेत्र के चाकू जोत ग्राम के रहने वाले इसरार अली पुत्र खलील (20) व अरुण पुत्र रोहित (15) मजदूरी करते थे. शनिवार को दोनों शहर के वजीरबाग इलाके से रोड लाइट लेकर बहराइच लखनऊ मार्ग स्थित हरियाली रिसार्ट गए थे. वापस घर जाते समय चांदपुरा चौराहे के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने दोनों को रौंद दिया. स्थानीय लोगों और एंबुलेंस की मदद से दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. जहां ड्यूटी पर तैनात डॉ. आशीष वर्मा ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

कोतवाल नगर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. परिजनों की तहरीर पर जांच की जा रही है. दुर्घटना अज्ञात ट्रक से हुई थी. दुर्घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रक की पहचान कराई जा रही है. जल्द ही दोषी को पकड़ा जाएगा.

हाथरस में डंपर ने मां-बेटे को कुचला, मौत : जिले के गेट कोतवाली क्षेत्र स्थित इगलास रोड पर गांव नगला हेमा में एक डंपर ने मां-बेटे को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई. सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि गांव नगला हेमा के तेजस शर्मा की पत्नी ललितेश शर्मा (40) अपने बेटे उदय शर्मा (14) के साथ पूजा करने मंदिर गई हुईं थीं. पूजा करने के बाद मां-बेटा घर वापस लौट रहे थे, तभी रोड क्रास करते समय डंपर ने दोनों को कुचल दिया. वहां मौजूद लोगों ने मां-बेटे को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में और चालक को हिरासत में ले लिया है.