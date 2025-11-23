ETV Bharat / state

यूपी में रफ्तार का कहर; बहराइच में ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, हाथरस में डंपर ने मां-बेटे को कुचला, लखनऊ में मासूम समेत दो की मौत

राम गांव थाना क्षेत्र के चाकू जोत गांव के रहने वाले थे दोनों युवक. शादी समारोह से रोड लाइट का काम करके लौट रहे थे.

बहराइच में सड़क दुर्घटना.
बहराइच में सड़क दुर्घटना.
Published : November 23, 2025 at 1:46 PM IST

Updated : November 23, 2025 at 1:57 PM IST

बहराइच/हाथरस : बहराइच के राम गांव थाना क्षेत्र में शनिवार को रफ्तार की कहर से बाइक सवार दो युवकों की जान चली गई. शादी समारोह से रोड लाइट का काम करके लौट रहे दोनों युवकों को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया. हादसे के बाद से अज्ञात ट्रक चालक मौके के भाग निकला है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से अज्ञात ट्रक चालक की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं हाथरस के गेट कोतवाली क्षेत्र स्थित इगलास रोड पर गांव नगला हेमा में एक डंपर ने मां-बेटे को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई. वहीं रविवार को काकोरी थाना क्षेत्र में रविवार को भीषण सड़क हादसे में बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई.

राम गांव थाना क्षेत्र के चाकू जोत ग्राम के रहने वाले इसरार अली पुत्र खलील (20) व अरुण पुत्र रोहित (15) मजदूरी करते थे. शनिवार को दोनों शहर के वजीरबाग इलाके से रोड लाइट लेकर बहराइच लखनऊ मार्ग स्थित हरियाली रिसार्ट गए थे. वापस घर जाते समय चांदपुरा चौराहे के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने दोनों को रौंद दिया. स्थानीय लोगों और एंबुलेंस की मदद से दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. जहां ड्यूटी पर तैनात डॉ. आशीष वर्मा ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

कोतवाल नगर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. परिजनों की तहरीर पर जांच की जा रही है. दुर्घटना अज्ञात ट्रक से हुई थी. दुर्घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रक की पहचान कराई जा रही है. जल्द ही दोषी को पकड़ा जाएगा.

हाथरस में डंपर ने मां-बेटे को कुचला, मौत : जिले के गेट कोतवाली क्षेत्र स्थित इगलास रोड पर गांव नगला हेमा में एक डंपर ने मां-बेटे को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई. सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि गांव नगला हेमा के तेजस शर्मा की पत्नी ललितेश शर्मा (40) अपने बेटे उदय शर्मा (14) के साथ पूजा करने मंदिर गई हुईं थीं. पूजा करने के बाद मां-बेटा घर वापस लौट रहे थे, तभी रोड क्रास करते समय डंपर ने दोनों को कुचल दिया. वहां मौजूद लोगों ने मां-बेटे को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में और चालक को हिरासत में ले लिया है.

लखनऊ में ट्रक की ई- रिक्शा से टक्कर, मासूम समेत दो की मौत, तीन घायल : राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र में रविवार को भीषण सड़क हादसे में बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई. इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि रविवार को कुछ लोग उन्नाव के नेवलगंज महाराजपुर से शादी समारोह में शामिल होकर ई-रिक्शा से अपने घर जा रहे थे. लखनऊ से मोहन रोड की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक की ई-रिक्शा से टक्कर हो गई, जिससे सभी सवारियां गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं.

उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा पर चालक शनि (38) निवासी मलिहाबाद, बहन गुड़िया (40), तीन बच्चे जानवी (12), मानवी (10) और वाशु (8) सवार थे. हादसे में सबसे गंभीर चोटें चालक शनि और वाशु को लगीं थीं. ट्रॉमा सेंटर रेफर किए गए चालक शनि (38) ने दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल वाशु (8) को लोकबंधु अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि हादसे के तुरंत बाद राहगीरों और ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. काकोरी पुलिस ने मौके से संभल निवासी चालक मनवीर को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

