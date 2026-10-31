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बहराइच के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को लखनऊ बेंच से राहत, समन की कार्रवाई पर भी रोक

बहराइच : पयागपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेंद्र प्रताप को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में दाखिल चार्जशीट पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए जारी किए गए समन की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है. न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता को देखते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.





मामला बहराइच जिले के पयागपुर थाने में वर्ष 2023 में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है. पूर्व विधायक पर आरोप लगाया गया था कि वे पद पर न रहने के बावजूद विधानसभा के आधिकारिक लेटरहेड का उपयोग कर रहे थे और अपने फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को विधायक दर्शाकर आम जनता को गुमराह कर रहे थे.



पूर्व विधायक की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि दर्ज प्राथमिकी में जो आरोप लगाए गए हैं, उनके आधार पर धोखाधड़ी या संबंधित आईटी एक्ट का कोई कानूनी अपराध नहीं बनता. वकीलों ने पीठ को बताया कि पुलिस पूर्व में मामले की गहन विवेचना के बाद फाइनल रिपोर्ट (अंतिम रिपोर्ट) पेश कर चुकी थी. इसके बावजूद सक्षम अदालत की अनुमति लिए बगैर मामले की दोबारा जांच की गई और फिर चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जो स्थापित कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है.





​हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में हस्तक्षेप करते हुए चार्जशीट और समन दोनों पर रोक लगा दी. अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2027 को मुकर्रर की गई है.



न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता को देखते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

