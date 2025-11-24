ETV Bharat / state

पिता ने बहू के साथ मिलकर बेटी को पिलाई नशीली चाय; बेहोश होते ही घर से चुरा लिए 50 लाख के गहने, ऐसे खुला राज

बहराइच के दरगाह इलाके का मामला, पुलिस ने शातिर महिला को किया गिरफ्तार, जेवरात भी बरामद.

आरोपी महिला गिरफ्तार.
आरोपी महिला गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : दवा कारोबारी के घर से उनके ससुर और सरहज (साले की पत्नी) ने ही 50 लाख के गहने चुरा लिए. शातिर महिला ने नशीली चाय पिलाकर परिवार को बेहोश कर दिया. इसके बाद अलमारी से कीमती जेवर समेत लिए. सीसीटीवी से घटना का राज खुला. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं.

दरगाह थाना क्षेत्र में डीएसएल ग्रीन सिटी है. इसमें दवा कारोबारी मनोज कुमार तुलस्यान परिवार समेत रहते हैं. वह दवा कारोबारी हैं. उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 17 नवंबर को उनके घर में ससुर रविंद्र खेतान और साले की पत्नी शिवानी खेतान आए थे. वे अंबेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र के मालीपुर रोड के रहने वाले हैं.

व्यापारी ने घटनाक्रम के बारे में बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

मेडिकल स्टोर पर जाते ही दिखाया रंग : व्यापारी के अनुसार वह और उनका बेटा 18 नवंबर की सुबह मेडिकल स्टोर पर चले गए. उस दौरान घर में पत्नी सोनी बंसल थी. उसने सभी के लिए चाय बनाई. इस दौरान मौके का फायदा उठाकर ससुर और सरहज ने चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया. इसके बाद इसे सोनी को पिला दिया. इसके कुछ देर बाद ही पत्नी बेहोश हो गई.

चोरी के बाद घर में ही रुके रहे : इसके बाद ससुर और सरहज ने अलमारी खंगाल डाली. उसमें रखे सोने व हीरे के कुल 50 लाख के जेवरात समेट लिए. इसके बाद उसे छिपाकर अपने पास रख लिया. किसी को शक न हो, इसलिए घर में ही रुके रहे. व्यापारी कुछ घंटे के बाद घर लौटे तो पत्नी को बेहोश देख उनके होश उड़ गए. वह पत्नी को तत्काल लेकर एक हॉस्टिपल में पहुंचे. वहां दो दिन तक पत्नी का इलाज कराया.

इस बीच ससुर और सरहज फरार हो गए. इधर अस्पताल में हालत बेहतर होने पर चिकित्सकों ने सोनी को डिस्चार्ज कर दिया. इसके बाद घर आने के बाद व्यापारी ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो ससुर और सरहज की साजिश बेनकाब हो गई. अलमारी के लॉकर से कीमती सामान भी गायब थे.

ससुर की तलाश में जुटी पुलिस : इसके बाद उन्होंने दरगाह पुलिस को जानकारी देकर 22 नवंबर को मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने सोमवार को गुलाबी मंदिर के पास से शिवानी खेतान को गिरफ्तार लिया. उसके पास से सभी गहने भी बरामद कर लिए गए. अपर पुलिस अधीक्षक नगर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि व्यापारी ने नामजद तहरीर दी थी. पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पर्दाफाश किया.

लालच में आकर इस घटना को अंजाम देने की आशंका है. आरोपी ससुर की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज की शादी में दुल्हन के 30 लाख के गहने, 15 लाख की नकदी चोरी; CCTV फुटेज में झोला लेकर भागते दिखा चोर

TAGGED:

FATHER IN LAW BURGLED HOUSE
SISTER IN LAW CONSPIRACY
JEWELRY WORTH 50 LAKHS STOLEN
बहराइच दवा कारोबारी घर चोरी
BAHRAICH DRUG DEALER HOUSE THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.