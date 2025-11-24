पिता ने बहू के साथ मिलकर बेटी को पिलाई नशीली चाय; बेहोश होते ही घर से चुरा लिए 50 लाख के गहने, ऐसे खुला राज
बहराइच के दरगाह इलाके का मामला, पुलिस ने शातिर महिला को किया गिरफ्तार, जेवरात भी बरामद.
बहराइच : दवा कारोबारी के घर से उनके ससुर और सरहज (साले की पत्नी) ने ही 50 लाख के गहने चुरा लिए. शातिर महिला ने नशीली चाय पिलाकर परिवार को बेहोश कर दिया. इसके बाद अलमारी से कीमती जेवर समेत लिए. सीसीटीवी से घटना का राज खुला. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं.
दरगाह थाना क्षेत्र में डीएसएल ग्रीन सिटी है. इसमें दवा कारोबारी मनोज कुमार तुलस्यान परिवार समेत रहते हैं. वह दवा कारोबारी हैं. उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 17 नवंबर को उनके घर में ससुर रविंद्र खेतान और साले की पत्नी शिवानी खेतान आए थे. वे अंबेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र के मालीपुर रोड के रहने वाले हैं.
मेडिकल स्टोर पर जाते ही दिखाया रंग : व्यापारी के अनुसार वह और उनका बेटा 18 नवंबर की सुबह मेडिकल स्टोर पर चले गए. उस दौरान घर में पत्नी सोनी बंसल थी. उसने सभी के लिए चाय बनाई. इस दौरान मौके का फायदा उठाकर ससुर और सरहज ने चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया. इसके बाद इसे सोनी को पिला दिया. इसके कुछ देर बाद ही पत्नी बेहोश हो गई.
चोरी के बाद घर में ही रुके रहे : इसके बाद ससुर और सरहज ने अलमारी खंगाल डाली. उसमें रखे सोने व हीरे के कुल 50 लाख के जेवरात समेट लिए. इसके बाद उसे छिपाकर अपने पास रख लिया. किसी को शक न हो, इसलिए घर में ही रुके रहे. व्यापारी कुछ घंटे के बाद घर लौटे तो पत्नी को बेहोश देख उनके होश उड़ गए. वह पत्नी को तत्काल लेकर एक हॉस्टिपल में पहुंचे. वहां दो दिन तक पत्नी का इलाज कराया.
इस बीच ससुर और सरहज फरार हो गए. इधर अस्पताल में हालत बेहतर होने पर चिकित्सकों ने सोनी को डिस्चार्ज कर दिया. इसके बाद घर आने के बाद व्यापारी ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो ससुर और सरहज की साजिश बेनकाब हो गई. अलमारी के लॉकर से कीमती सामान भी गायब थे.
ससुर की तलाश में जुटी पुलिस : इसके बाद उन्होंने दरगाह पुलिस को जानकारी देकर 22 नवंबर को मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने सोमवार को गुलाबी मंदिर के पास से शिवानी खेतान को गिरफ्तार लिया. उसके पास से सभी गहने भी बरामद कर लिए गए. अपर पुलिस अधीक्षक नगर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि व्यापारी ने नामजद तहरीर दी थी. पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पर्दाफाश किया.
लालच में आकर इस घटना को अंजाम देने की आशंका है. आरोपी ससुर की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
