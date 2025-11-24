ETV Bharat / state

पिता ने बहू के साथ मिलकर बेटी को पिलाई नशीली चाय; बेहोश होते ही घर से चुरा लिए 50 लाख के गहने, ऐसे खुला राज

बहराइच : दवा कारोबारी के घर से उनके ससुर और सरहज (साले की पत्नी) ने ही 50 लाख के गहने चुरा लिए. शातिर महिला ने नशीली चाय पिलाकर परिवार को बेहोश कर दिया. इसके बाद अलमारी से कीमती जेवर समेत लिए. सीसीटीवी से घटना का राज खुला. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं.

दरगाह थाना क्षेत्र में डीएसएल ग्रीन सिटी है. इसमें दवा कारोबारी मनोज कुमार तुलस्यान परिवार समेत रहते हैं. वह दवा कारोबारी हैं. उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 17 नवंबर को उनके घर में ससुर रविंद्र खेतान और साले की पत्नी शिवानी खेतान आए थे. वे अंबेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र के मालीपुर रोड के रहने वाले हैं.

व्यापारी ने घटनाक्रम के बारे में बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

मेडिकल स्टोर पर जाते ही दिखाया रंग : व्यापारी के अनुसार वह और उनका बेटा 18 नवंबर की सुबह मेडिकल स्टोर पर चले गए. उस दौरान घर में पत्नी सोनी बंसल थी. उसने सभी के लिए चाय बनाई. इस दौरान मौके का फायदा उठाकर ससुर और सरहज ने चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया. इसके बाद इसे सोनी को पिला दिया. इसके कुछ देर बाद ही पत्नी बेहोश हो गई.

चोरी के बाद घर में ही रुके रहे : इसके बाद ससुर और सरहज ने अलमारी खंगाल डाली. उसमें रखे सोने व हीरे के कुल 50 लाख के जेवरात समेट लिए. इसके बाद उसे छिपाकर अपने पास रख लिया. किसी को शक न हो, इसलिए घर में ही रुके रहे. व्यापारी कुछ घंटे के बाद घर लौटे तो पत्नी को बेहोश देख उनके होश उड़ गए. वह पत्नी को तत्काल लेकर एक हॉस्टिपल में पहुंचे. वहां दो दिन तक पत्नी का इलाज कराया.